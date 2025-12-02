HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Esther roza el primero para España
A la izquierda, Virgen de la Esperanza el pasado mes de junio, antes de la restauración. A la derecha, foto actual, tomada tras la intervención. JORGE REY

La Virgen de la Esperanza de Cáceres regresa al culto tras su restauración: «La gente la reconoce»

La imagen ha estado en Sevilla durante los últimos cuatro meses: tiene lágrimas y pestañas nuevas y se ha eliminado el tono verdoso del rostro

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:38

Comenta

La imagen de la Virgen de la Esperanza de Cáceres está de vuelta tras permanecer durante los últimos cuatro meses en Sevilla, donde ha ... sido sometida a su restauración más ambiciosa. La talla, que depende de la cofradía de los Ramos, regresó al culto este pasado domingo con pestañas y lágrimas nuevas y sin el tono verdoso que tenía en el rostro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de un hombre de 70 años en La Banasta en Badajoz
  2. 2 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
  3. 3 Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad
  4. 4

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  5. 5

    Una artista madrileña denuncia que Badajoz le ha devuelto su obra «oxidada y chorreando»
  6. 6 El Faro amplía su oferta gastronómica con una nueva tienda que trae una sorpresa muy dulce
  7. 7

    Cáceres en tren a 46 minutos de Badajoz, «es como si fuese un Cercanías»
  8. 8 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  9. 9 Lubo Penev, ingresado de urgencia en una clínica oncológica
  10. 10 Sorpresa en la Guía Repsol: tres conventos extremeños premiados por sus dulces

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Virgen de la Esperanza de Cáceres regresa al culto tras su restauración: «La gente la reconoce»

La Virgen de la Esperanza de Cáceres regresa al culto tras su restauración: «La gente la reconoce»