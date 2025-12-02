La Virgen de la Esperanza de Cáceres regresa al culto tras su restauración: «La gente la reconoce»

La imagen de la Virgen de la Esperanza de Cáceres está de vuelta tras permanecer durante los últimos cuatro meses en Sevilla, donde ha ... sido sometida a su restauración más ambiciosa. La talla, que depende de la cofradía de los Ramos, regresó al culto este pasado domingo con pestañas y lágrimas nuevas y sin el tono verdoso que tenía en el rostro.

«Es ella. La gente la reconoce. Estamos muy tranquilos», asegura Luis Manuel Rodríguez Parra, mayordomo de la hermandad, satisfecho con el resultado. No oculta que lo ocurrido recientemente con la imagen de la Macarena de Sevilla, que fue sometida a una restauración fallida, ha sobrevolado las conversaciones con algunos cofrades durante el tiempo en el que la talla cacereña ha estado fuera de la ciudad.

«La gente me lo decía», admite Parra al tiempo que confiesa que no ha tenido dudas sobre el resultado en ningún momento del proceso. Primero, porque los profesionales elegidos «son serios», indica. Y, segundo, porque los restauradores le hicieron llegar una foto con la evolución de la intervención.

Después de la restauración Antes de la restauración

Hay que recordar que la restauración a la que fue sometida la Virgen de la Macarena, una de las imágenes más icónicas de Sevilla, se cobró la dimisión de varios directivos de la junta de gobierno de la hermandad.

El caso de la Macarena

La polémica surgió a comienzos de verano. Las alarmas saltaron en el mes de junio, cuando la imagen fue repuesta al culto con un perceptible cambio en la mirada atribuido al retoque de las pestañas. Esta primera intervención fue obra de un equipo de conservadores dirigidos por el catedrático emérito Francisco Arquillo Torres. Posteriormente se realizaron sin éxito varios cambios hasta que la hermandad decidió recurrir al restaurador sevillano Pedro Manzano, bajo la supervisión del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), institución dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Los autores de la restauración de la Virgen de la Esperanza son Isabel Rabadán y Juan Alberto Filter. Afincados en Umbrete, han trabajado para las hermandades más relevantes de Sevilla, como el Gran Poder o la Esperanza de Triana, y colaboran además como personal externo con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Isabel y Juan Alberto también han restaurado el Cristo del Humilladero, la valiosa imagen de la cofradía cacereña del Espíritu Santo. Y han intervenido, además, sobre la Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres.

«Es ella, estamos muy tranquilos», asegura el mayordomo de la cofradía de los Ramos, de la que depende la imagen

Según el informe de la intervención, que firman sus autores y ha sido facilitado por la hermandad, los trabajos han ido encaminados a «garantizar la estabilidad material y la correcta lectura estética de la imagen, lectura alterada por el paso del tiempo, los actos devocionales, y la alteración de los materiales empleados en la última intervención».

Los autores detallan que se ha consolidado una grieta localizada en la parte anterior del torso, que han aplicado un tratamiento preventivo contra insectos xilófagos a la madera vista y que han sellado todas las grietas, entre otras actuaciones.

Por otro lado, en el ámbito pictórico, los trabajos han ido encaminados a devolver a la imagen su impronta original. En este sentido, se ha recuperado la tonalidad castaña clara del cabello, «oculta anteriormente casi en su totalidad por un tono mucho más oscuro», se indica en el informe. También se ha eliminado el tono «verdoso» sobre el rostro de la Virgen, «originado por la oxidación de un barniz, posiblemente coloreado en su momento para disimular reintegraciones poco ajustadas cromáticamente».

Las lágrimas y pestañas se han sustituido por otras adecuadas en tamaño y expresión. «Esta intervención ha devuelto a la Virgen de la Esperanza la integridad técnica y calidad artística original que caracteriza la obra de García Bravo», afirman los restauradores.

«Los más veteranos dicen que la Virgen está ahora igual que cuando vino», apostilla el mayordomo en referencia a 1949, año del que data la Esperanza, cuya novena empieza el día 10.