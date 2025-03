Cristina Núñez Cáceres Viernes, 25 de agosto 2023, 20:57 Comenta Compartir

«Fue un servicio que no olvidaremos nunca, que se nos va a quedar grabado». La afirmación les sale casi al unísono a los agentes ... de la Policía Nacional Álvaro Zancada y Ana Zurita. El pasado lunes hacia las diez de la noche tuvieron que poner todos sus sentidos para llevar en el menor tiempo posible a un bebé de un año y medio al hospital. En la avenida Ruta de la Plata, a la altura de la rotonda de acceso al R-66 un conductor que iba detrás del coche policial empezó a darles ráfagas. «Paramos y el hombre se bajó, nos dijo que no era de aquí y que en la parte trasera del vehículo estaba su mujer con un bebé que no reaccionaba, que tenía la temperatura elevada y los ojos vueltos, en blanco, no sabían cómo llegar al hospital más cercano», relata Ana, que está en prácticas. Fue entonces cuando decidieron escoltar al vehículo para llevarle al hospital San Pedro de Alcántara.

Álvaro fue el encargado de conducir. «Cuando vimos al bebé dijimos: a correr, y tardamos unos tres o cuatro minutos en llegar al centro hospitalario». Se trata de una operación complicada porque además de estar pendiente de que la conducción fuera segura también tuvieron que velar porque el coche de la familia no se quedara atrás. «El corazón va a mil, porque no es lo mismo ir por una autovía a 260, que es todo recto, que por una calle, que te vienen peatones, que te vienen animales, que te viene de todo», rememora el agente que condujo. En tanto, su compañera iba dándole las indicaciones necesarias. «Fue una conducción limpia». Noticia Relacionada La Policía Nacional escolta en Cáceres hasta el hospital a unos padres con un bebé semiinconsciente Además de conducir, avisaron con antelación a través de la Sala CIMACC 091 (Centro Inteligente de Coordinación Mando y Control) de la Policía Nacional de que llevaban a un niño en esas circunstancias al San Pedro, lo que facilitó que se actuará con rapidez también desde el punto de vista hospitalario. «Llegó con 39,7 grados, una vez que lo tumbaron y lo atendieron empezó a reaccionar y fue un alivio enorme», relata Álvaro. «Una vez que el niño empezó a llorar ya lloró el padre, nos abrazó y eso no va en nómina, no está pagado». No saben exactamente qué le ocurría al niño, pero creen que fue una reacción al pico de fiebre. Ayer mismo fue dado de alta del hospital. La familia reside en Reino Unido, el padre es español pero de otra comunidad autónoma y la madre inglesa. Los nervios les impedían localizar en un buscador el hospital más cercano. Ambos agentes están orgulloso de un servicio que muestra el lado más humanitario del cuerpo al que pertenecen, una faceta que no siempre se ve. «Al final la tarea asistencial es la que más te reconforta y la que te hace pensar que eres útil para la sociedad», explica Ana.

