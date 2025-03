Viernes de provocación y Drogas

Enrique Villarreal. Dicho así y si no somos fans puede ser que ese nombre no nos diga mucho. Pero El Drogas...a El Drogas sí ... que le ubicamos, seamos o no seguidores del rock español de litrona y piti o algo más. El que fuera líder de Barricada actuó ayer en el Gran Teatro dentro de su gira 'Akustik Fraktion'. Acompañado de siete músicos ofreció temas nuevos y clásicos. Tiene 62 años y sigue siendo incombustible. A las puertas de la Semana Santa ayer se nos quedó un viernes provocador. Mario Figueroa inauguró la instalación 'Arrodíllate, flagélate' en la sala Belleartes. Recrea lo que describe como «lo que sería la antesala del horror de una víctima de abuso» para poner al visitante «en algún rincón desagradable, en el lugar del cazador, en el de la víctima o en el de un simple espectador».

Lo decimos muchas veces, pero a Cáceres no le faltan exposiciones que van renovándose con mucha frecuencia. El Palacio de la Isla, uno de los espacios que más movimiento tiene a pesar de no estar abierto los fines de semana exhibe desde el pasado miércoles 'Vetas en el alma' de la artista emeritense Soledad Aza. La muestra está formada por obras realizadas en mármol donde la creadora homenajea a algunos de sus familiares plasmándolos con una mirada realista. «Más allá de la evidente belleza que destila con sus antojos naturales, utilizar este noble material me permite etiquetar esa parte de mi vida que me une a mis padres y con ello homenajearles», indicó esta autora en la inauguración de la muestra.

Seguimos con más nombres que han brillado esta semana en el ámbito de la cultura. Juan Manuel Barrado protagoniza la exposición de poesía experimental que está instalada en la Biblioteca Central del campus universitario. La muestra está integrada por obra gráfica y basada en objetos, serigrafías y libros-objeto «en la línea de un arte de influencia fluxus cuyos máximos representantes serían Joan Brossa o Walter Marchetti entre otros», indica la Universidad. El díptico de la exposición incluye el texto de María del Mar Lozano Bartolozzi, catedrática de Arte Contemporáneo de la UEx y directora de la Real Academia de las Letras y las Artes.

De lo experimental a lo tradicional. La zarzuela María Fernanda es una obra emblemática del maestro Federico Moreno Torroba. El llamado 'género chico' empezó a tomar forma en el siglo XVII, aunque dio sus mejores frutos a finales del XIX y principios del XX. A pesar de ser un género que asociamos con personas de mayor edad, jóvenes alumnos del IES 'El Brocense' se han sumergido en este libreto y el pasado martes hicieron una representación en el auditorio San Francisco a la que asistió Fernanda Valdés, la concejala de Cultura. La chavalería de este instituto ha profundizado más en este género con una visita al Teatro de la Zarzuela de Madrid, para ver uno de estos montajes por parte de profesionales.

La artesanía y el arte se dan la mano. El espacio 'Conpartes', situado en la calle San Pedro número 8 clausura el próximo domingo el Batiburrillo Market, en el que las artistas Amanda SinSanto, María Polán y Luisa Correa muestran y venden obra gráfica, ilustración, artesanía y láminas.

Nos vamos de las cosas cuquis a la historia pura y dura y las grandes gestas. El pasado día 2 se inauguró en el Palacio de las Cigüeñas la muestra 'Lepanto, la retina de la historia', en colaboración con la Brigada Guzmán el Bueno 'X' y el Regimiento Acorazado 'Córdoba' número 10, heredero del Tercio Lope de Figueroa que participó activamente en la batalla. La nota de prensa que remite Defensa cuenta que el 7 de octubre de 1571, hace 450 años, tuvo lugar frente a la costa de Naupacto (Grecia) la mayor batalla naval del siglo XVI: Lepanto. «La histórica victoria supuso un punto de inflexión para la historia de España y Europa». La muestra estará abierta hasta el próximo día 24.

De la guerra a la solidaridad. El Museo Helga de Alvear acogió ayer la presentación de la campaña 'Arte, agricultura, solidaridad e inclusión' organizada junto a la Fundación Cooprado y la Fundación 'La Caixa'. El proyecto ha hecho posible la entrega al Banco de Alimentos y Cruz Roja de 250 cajas de alimentos donados intervenidas artísticamente. A lo largo de las últimas semanas, miembros de las asociaciones Novaforma, Down Cáceres, Cocemfe Cáceres, Aspainca, Aspace, Adiscasar y Asindi han participado en talleres creativos para crear las cajas personalizadas inspiradas en la obra Faux Rocks de la artista alemana Katharina Grosse.

Mañana es Domingo de Ramos y abre brecha una Semana Santa muy esperada por los devotos y, en general, por todos aquellos a los que les gusta reencontrarse con lo tradicional. Si eres de ellos ya tienes planes. Y si no, la ciudad sigue ofreciendo citas variadas. Hoy mismo, esta noche, el Gran Teatro ofrece a las 20,30 'La tetraplejia de Cor', una obra en la que se habla de temas como los actos de odio, racismo, homofobia, xenofobia, acoso escolar y bullying, indica la nota de prensa. «Testimonios que hablan del miedo que no paraliza sino que moviliza. Esto es lo que viví, vivimos y seguimos viviendo el ser humano hoy en día y tenemos que seguir visibilizándolos para aniquilarlos y que siga viviendo el amor y no el terror». Eduard Peña, Alberto Rojas, Stiven Senga, Javier Achaga y Santi Senso protagonizan esta obra de teatro. Senso ha hecho un 'completo' estos días: exposición, Pasión Viviente y obra de teatro en el Gran Teatro. Está en racha. Intenso, como es él. ¡Hasta el sábado!