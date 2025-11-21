Un 'videomapping' y canciones Disney protagonizan el encendido de la Navidad en Cáceres el viernes 28 La pista de hielo real, que tendrá cerca de 800 metros cuadrados, ya ha empezado a montarse

Un 'videomapping', es decir, la proyección de imágenes sobre los edificios de la Plaza Mayor y las canciones Disney de la artista María Parrado protagonizan el próximo viernes la 'inauguración' de la Navidad en Cáceres, que, desde 2023, toma tintes de gran fiesta. El Ayuntamiento ha dado a conocer este viernes los detalles de este corte oficial de cinta, que arrancará a las 19.30 con la proyección de un cuento navideño sobre las paredes de la Plaza. Se trata, señaló Soledad Carrasco, de algo «nunca visto» previamente en la ciudad en estas fechas. Habrá después una cuenta atrás que se activará con un pulsador que encenderán los niños y niñas con altas capacidades de la asociación Talentia.

En ese momento empezará a brillar el millón de de luces led que hay repartidas por toda la ciudad, el árbol de 20 metros de alto y el belén tridimensional de Santa María. Este año se ha buscado «la elegancia y la coherencia», y la mayor parte de los adornos que están situados en la ciudad serán de tonalidades doradas. Según ha indicado Carrasco habrá también un guiño a la Capitalidad Cultural de 2031 a la que concurre Cáceres. Habrá, igual que el año pasado, nieve artificial que caerá sobre los que acudan a este encendido. En 2024 'Juego de Tronos' y la voz de Jon Nieve protagonizaron este inicio de las fiestas.

Que Navidad y comercio van unidos lo muestra también el día elegido para encender las luces. En el Black Friday muchos pajes aprovecharán para empezar a hacer las compras de los regalos que aparecerán después en el árbol ha dicho Carrasco.

El espectáculo culmina con el concierto que protagoniza la artista gaditana María Parrado, una cantante que salió de la Voz Kids y que cuenta con un repertorio de canciones Disney que ofrecerá el viernes 28, una cita eminentemente familiar. María Parrado ya conoce la ciudad de Cáceres, ya que estuvo el pasado verano dentro del concierto veraniego de Cadena Dial. «Es uno de los momentos más especiales del año y nuestro objetivo es que Cáceres sienta la Navidad y que especialmente los niños de la ciudad disfruten con ellos», dijo Carrasco.

Ese mismo día empezará a funcionar la pista de hielo, que tendrá cerca de 800 metros cuadrados y que empezará a montarse este mismo viernes. Se repite el mismo sistema de financiación del año pasado, el Ayuntamiento no recibe canon por parte de la empresa y el pliego administrativo ha establecido que en caso de pérdidas el consistorio tiene que abonar a esta 55.000 euros. Se justifica de esta manera el objetivo social de la iniciativa, que es que haya un punto de ocio para las familias durante la Navidad.

La empresa jienense Donaelia S. L. es la encargada de asumir el gasto completo que supone montar y explotar esta pista y que alcanza casi 300.000 euros. Todavía no ha trascendido cuál será el precio que tendrán que pagar los usuarios. El máximo se ha establecido en 9,5 euros, pero no se señala el tiempo mínimo de uso bajo este precio. El cambio sustancial de la pista respecto a la del año pasado, además del tamaño, es que vuelve a ser de hielo 'real' y no sintética como la del año pasado, que generó numerosas críticas por parte de los usuarios porque no deslizaba bien. En otras ocasiones el ruido provocado por las máquinas usadas para mantener frío el hielo generó quejas entre los vecinos.

Además de las actividades en la Plaza Mayor las habrá también en los barrios. En el parque de Gloria Fuertes se ha instalado lo que se denomina la 'Peque navidad'. Es el clásico carrusel de todos los años con la noria y un trenecito. La novedad de este año son unos puestos de juegos para niños y adolescentes. También empezará en breve el montaje del mercado del Paseo de Cánovas, en el que suele haber puestos de artesanía, objetos y alimentación. No se ha precisado cuándo se producirá su apertura.

Durante el puente de la Constitución, el fin de semana del 5 al 7 de diciembre, tendrá lugar la feria Monacal en la plaza de Santa María. Se trata de la venta de artículos dulces que fabrican las monjas y que recupera el espíritu de la feria del dulce conventual.

