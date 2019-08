De una vida de 100 años, a Rusia con 19

A pocas horas de decir adiós a agosto -que no al verano pues aún tenemos tres semanas de estación estival- y retomar los próximos días la rutina laboral y escolar, el mes en teoría más flojo de actividades y contenidos lúdicos para una capital de provincias sin río ni mar en los que chapotear, se despide, sin embargo, repleto de citas culturales, eventos y celebraciones. Como la que han vivido hace unos días los familiares y amigos de Juana Polo, que este martes cumplía 100 años en la residencia Ciudad Jardín de Cáceres. Fue un día emotivo para Juana, que no llegaba a entender por qué la coral en la que canta uno de sus hijos -que sorprendió a todos en la celebración- se dirigía sólo a ella. «¿Por qué me cantan a mí si los demás -refiriéndose a sus compañeros de residencia- tienen también casi cien años?», se preguntaba con lucidez la anciana, que está a punto de alcanzar a su madre, Aurelia, que superó en uno (cuestión de genética, no cabe duda) la centena. Juana sopló las velas y recibió los regalos, entre ellos, un ramo de flores del alcalde, Luis Salaya, que no faltó al evento -no todos los días cumple un vecino 100 años, aunque la esperanza de vida esté ya más cerca de este número que de los 70 de hace medio siglo-. Juana se emocionó escuchando 'Las Mañanitas' después de toda una tarde de fiesta, con comida familiar incluida, y terminó «un poco cansada» pero feliz de verse rodeada de sus hijos, nietos y biznietos, el mejor legado que puede dejar en esta vida.

Juana Polo, con sus cien años cumplidos. / HOY

También algo cansado pero «muy satisfecho» volvía este jueves de Kazán, en Rusia, Alejandro Torrejón. Con unas cuantas decenas menos de años que Juana, con 19, el joven ha estado disputando la 'WorldSkills' de robótica en las que son las olimpiadas mundiales de la Formación Profesional. Este aventajado alumno del I.E.S. García Téllez ha representado nada menos que a España en la modalidad de control industrial. Torrejón ha quedado «abajo» en la clasificación pero con varios países detrás, después de que se hiciera con el primer puesto en la 'SpainSkills', el certamen nacional. El campeonato mundial en Kazán ha sido una toma de contacto para preparar la fase europea que se celebra el próximo año. Para entonces llevará un año y medio entrenando y podrá sacar más ventaja al resto de competidores, cuando se vean las caras en la ciudad austríaca de Graz.

Visita por la muestra 'Minimalismo en femenino'. / A. M.

De tinte internacional es también la muestra artística que el jueves admiraron un grupo de amantes del arte contemporáneo en un recorrido guiado por el Centro de Artes Visuales Helga de Alvear, que acoge una exposición de obras minimalistas firmadas por mujeres. De la española Elena Asins, a las alemanas Hanne Darboven y Karin Sander, pasando por la brasileña Lygia Clark o la japonesa Yayoi Kusama. Todas ellas han sido fundamentales en la génesis del minimalismo femenino. Un estilo, el minimalista, definido tradicionalmente como masculino, que ha sido rebatido por la crítica artística y por la propia evolución de las artistas y los trabajos que se vieron durante la visita.

Anoche, seguían las citas culturales en los espacios de verano de la ciudad. La programación del Baluarte ofreció talleres gastronómicos infantiles, un espectáculo de magia y música «para los sentidos» a cargo de Dj JPalomo. Guitar Not So Slim cierra hoy a partir de las 22.30 horas el ciclo en Los Pozos. Y en Mastropiero la música no falta en su jardín tropical y el jazz ha amenizado las cenas estivales cada miércoles. Esta semana actuaba el trío Miriam Cantero, con un repertorio actual. Los rezagados todavía pueden acudir a la última sesión el próximo 4, y deleitarse con el soul de Shirley Davis y Luis Martínez.

Sesión de cuentacuentos de la biblioteca pública. / Armando Méndez

De las veladas íntimas de adultos con la sugerente ambientación del jazz, a la fantasía infantil que ha desbordado la Biblioteca Pública Rodríguez Moñino con el cuentacuentos que esta semana ofrecía Atakama. El 'hada de los cuentos' congregó a un nutrido grupo de niños que a estas alturas apuran ya los últimos coletazos de las vacaciones antes de regresar a las aulas, y no perdonan actividad que les entusiasme y haga disfrutar, como niños que son.

Las asociaciones vecinales tampoco han descuidado a sus residentes este verano y las tradicionales fiestas populares han puesto la nota festiva en las barriadas cacereñas, con un aire casi más de pueblo con la convivencia entre vecinos como principal protagonista. Ayer arrancaron las de Montesol, que se estrenaron el pasado año. Los pequeños nuevamente disfrutaron de castillos hinchables en el parque Vía de la Plata, que permanecen también hoy. Una fiesta temática con música de los 80 y 90 hará bailar esta noche a todo el que se sume a la diversión.

Alejandro Torrejón compitiendo en la 'WorldSills'. / HOY

Otra barriada, San Francisco, también está ya en fiestas. Las suyas son tan castizas como el propio vecindario, y cuentan con un amplio programa de actividades. De las deportivas, como la ruta de senderismo prevista para hoy o el concurso de pesca de mañana, a otras más didácticas como la exhibición que hará la Policía Local con sus canes el próximo miércoles. La popular verbena no faltará el sábado que viene . Un concurso de ranas y otro de macetas, y una degustación de cocido extremeño pondrán el punto y final a estas tradicionales fiestas.

Agosto acaba y deja un sabor de boca festivo. El largo mes de asueto ha recargado las pilas a los veraneantes en las playas, a los emigrantes en los pueblos y a los que, por decisión u obligación, se han quedado en la ciudad en movimiento 'slow', eso sí, sin perder el ritmo cultural que define a Cáceres y que no se detiene en verano.