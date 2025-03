Victoria Pelayo: «Me gusta que los lectores me digan que se quedan con ganas de más«

Circunstancias de la vida hicieron que Victoria Pelayo estuviera, después de un exitoso arranque, más de 20 años sin escribir, pero desde que en ... 2018 publicó con De la Luna libros 'Malos días' la regularidad la acompaña. En 2021 sacó 'Lo justo' (Baile del Sol) y esta primavera presenta su nuevo libro de relatos, 'Orden', que lanza la Editora Regional.

El sello presentó ayer en la Feria del Libro este título de la autora zamorana afincada en Cáceres junto a 'Temperamentos básicos', de Tente Garrido y 'La laguna de la feria', de Óscar Jiménez Moriano. Fue una jornada pródiga en presentaciones, 13 en total, con las novedades del País Literario ('Prosas perdidas y el Poemario concluso', de Salvador Calvo y Alfonso Bernáldez y 'Cuentinos del tío Paco' , de Francisco de Borja Gutiérrez), además de las nuevas publicaciones del servicio de publicaciones de la UEx.

Pelayo saca a la luz siete relatos en los que reflexiona sobre los conceptos de orden y desorden y rehúye de los conceptos preestablecidos. «El orden a veces es desorden y el desorden no siempre conduce al caos», puede leerse en la contraportada de un libro que la autora dedica a sus lectores, los que, asegura, dan sentido a lo que hace. «Lo que más me gusta es que los lectores se queden con ganas de más o que me digan que después de leer un primer relato quieren leer el siguiente», explica en una entrevista que se realiza en el corazón del paseo de Cánovas, en donde se apiñan los puestos de libros, esa «fiesta» de la cultura, como la califica esta autora, columnista de HOY. Su mayor miedo literario, confiesa, es «aburrir».

Escritora de oído, modela personajes de los que cualquiera podría encontrarse por la calle. «Me gusta escribir lo que veo, lo que está delante de mí, que pueden ser experiencias, cosas que me han contado o detalles que a simple vista pueden pasar desapercibidos». Tira también de la memoria. «Hay historias que estaban dentro de mí hacía montones de años y no se me había ocurrido escribirlas». 'Una conversación', el primer relato de 'Orden' habla de un suceso vivido por la propia autora. Sus historias no recogen el canto de los pájaros, sino que están llenas de acción, pasan cosas. «Como lectora es lo que busco, me gusta que un libro me conmueva, que me asuste y sobre todo no poder dejar de leerlo».

Placer

Victoria Pelayo sabe que ya no dejará de escribir. «Escribo principalmente por placer, cuando estoy metida en una historia es la felicidad suprema porque habito una especie de mini mundo, escribo por la mañana, no me cuesta ponerme, estoy deseando meterme en eso que tengo a medias, en ese personaje que no sé si va o viene, que no sé lo que va a hacer». Esa concentración se pierde en los periodos de presentaciones. «He hecho un paréntesis, pero a partir de la semana que ya vuelvo con un personaje que tengo un poco atascado, todo esto es placentero pero también me distrae».