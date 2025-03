Víctor Téllez, socorrista en Cáceres: «Me acerqué, la toqué y al ver que no respondía la saqué de la piscina»

«A la señora la conocía de antes, porque viene con su hija a bañarse a esta piscina, y fui a por ella porque hizo ... algo que no suele hacer», afirma Víctor Téllez, socorrista desde hace dos años. Él trabaja en la piscina de Cáceres el Viejo, la más grande de la ciudad, con 50 metros de largo y ocho calles, y a la una de la tarde del lunes, en compañía del agente de la Policía Local Francisco Rodríguez y el fisioterapeuta y enfermero Francisco Marcos, salvaron la vida a una mujer de 77 años que se encuentra en la UCI del Hospital San Pedro de Alcántara.

«La vi pasar para ir a la piscina -indica Víctor-, y luego la vi en el agua boca abajo. Hay gente que utiliza esa postura para relajarse después de estar un rato nadando. La vi así y me pareció extraño porque no vi que lo hubiera hecho otras veces. Rápidamente me acerqué, la toqué y al ver que no respondía la saqué del agua lo antes posible para ver qué había pasado. Se acercó enseguida el policía local y el enfermero, y seguimos los pasos que había que hacer: intentar reanimarla y llamar a la ambulancia».

El agente Francisco Rodríguez vio a la mujer boca abajo y en un principio no le extrañó. «Yo pasaba por la esquina en donde estaba ella -señala- y pensé que estaba haciendo la misma técnica que yo suelo hacer, pero vi al socorrista ir a por ella y ya nos pusimos a ayudarle, colaborando en hacer las maniobras de reanimación que son muy cansadas, hasta que llegó el 112 que hizo un trabajo extraordinario». El agente comenta que ahora le felicitan, al igual que a los otros dos compañeros, pero señala que él no le da importancia, «llevo 25 años en la Policía y no soy de felicitaciones, hice lo que debería hacer cualquiera». Da la casualidad que él estaba con su familia en la piscina disfrutando de su último día de vacaciones.

El alcalde en funciones de Cáceres, Pedro Muriel, se trasladó este martes a la piscina de Cáceres el Viejo para dar las gracias al socorrista y al agente, acompañándole miembros del equipo del gobierno municipal y el jefe de la Policía Local, Benedicto Cacho. «Con lo que ha ocurrido se confirma que estamos en muy buenas manos -recalcó-, con socorristas muy profesionales y con gente que ayuda. El verano en Cáceres es seguro. Esperamos que la mujer se restablezca pronto». Pedro Muriel señaló que no ha sido un caso de ahogamiento, que la mujer había sufrido una parada cardiorrespiratoria. Ayer seguía en la UCI del Hospital San Pedro de Alcántara.

Jefes del socorrista han valorado muy positivamente, que fuera él el primero en darse cuenta de que la mujer necesitaba ayuda, al ver que no se comportaba como otras veces. Personas que este martes estaban en la piscina apuntaban que la mujer estaba viva gracias a que había tenido la parada cardiorrespiratoria en un sitio público en donde le atendieron bien y rápidamente.

La piscina de Cáceres el Viejo, que siempre es atendida por dos socorristas, tiene un aforo de 650 personas, con 170 bañistas, pero cuando ocurrió este percance, tenía menos de 70 personas.