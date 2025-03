«Vestir bien es destacar sin llamar la atención»

Belén Delgado Pérez (Cáceres, 1980) siempre se sintió atraída por las revistas de moda. Estudió en el colegio Prácticas y después en las Carmelitas. Más ... tarde, se tituló en Psicopedagogía en la UEx y aprobó una oposición para trabajar en un centro educativo. Siendo funcionaria con plaza, un día decidió dar un giro a su vida y apostar por lo que siempre le atrajo. Se matriculó en el máster de dirección de empresas de moda de la Universidad de Navarra, pidió una excedencia y fundó hace una década 'Viste tu mejor versión', la firma desde la que ayuda a sus clientes a elegir el 'look' perfecto para cada ocasión desde su oficina del barrio de Salamanca.

Compatibiliza su trabajo como estilista en Madrid con la de docente en dos escuelas de negocio y moda. El próximo 18 de febrero estará en Cáceres para impartir un curso en el que propondrá soluciones profesionales para vestir en el día a día. También compartirá sus trucos en Badajoz, en el mes de marzo. Los interesados pueden encontrar más información en la web de su empresa.

–¿Desde cuándo se sintió atraída por la moda?

–Creo que en el instituto yo ya sabía que me chiflaba la moda aunque nunca me atreví a decirlo. Pero llegó un punto en el que tuve claro que era lo que quería, que fue cuando hice el máster.

–En el curso que va a impartir en Cáceres va a aportar soluciones para el día a día. ¿Qué consejos da para vestir bien un día cualquiera?

–Hay una cosita que se echa mucho en falta que es la visión global. Nos fijamos en un jersey bonito, en unos pendientes bonitos, en unos zapatos bonitos... Pero todo puesto en un mismo 'look' chirría mucho y no queda elegante. Yo tengo una frase que uso desde hace mucho tiempo y es que hay que destacar sin llamar la atención. Lo que hay que conseguir es que la gente, sin darse cuenta, te mire y sin saber muy bien por qué encuentre algo que le resulte atractivo de ti. Y eso es gracias al 'look' global. En el curso voy a hablar de tres pilares fundamentales a la hora de vestir para poder crear los estilismos del día a día y crear un efecto 'wow'.

–¿Cuáles son esos tres pilares?

–Color, forma y estilo.

–En su web hace referencia a los cambios que hemos experimentado a la hora de arreglarnos tras la pandemia. ¿En qué nos ha influido?

–Por un lado, la gente se ha relajado muchísimo a la hora de vestir. Y, además, los cambios a nivel laboral han hecho que muchas personas ya no necesiten vestir de manera tan formal a la hora de trabajar. Todos nos hemos relajado. Por otro lado, con la pandemia también ha cambiado la forma de comprar. Ahora hasta los productos de lujo se compran on line.

«Con la pandemia la gente se ha relajado muchísimo a la hora de arreglarse»

«En el armario no pueden faltar una camisa blanca, un vaquero, una 'blazer' y una gabardina»

«Desafortunadamente se sigue juzgando más a una mujer que a un hombre por la ropa que lleva»

–¿Qué prendas básicas son indispensables en un armario?

–Un fondo de armario está compuesto por todas las prendas con carácter atemporal que las combines como las combines vas a vestir bien siempre. Con todos nuestros clientes siempre procuramos que tengan un fondo de armario de tal manera que se pongan lo que se pongan vayan bien aunque no tengan sentido estético. La clave, además, es que los básicos estén en línea con las tendencias. No es lo mismo una camisa blanca de 1980 que una camisa blanca de ahora. Eso es lo que va a hacer que no tengas un estilo rancio, que es lo que vamos a evitar a toda costa. Una prenda básica, tanto para chico como para chica, sería la camisa blanca. Otra, un vaquero, pero que no sea pitillo porque han dejado de ser tendencia. Mi tercera recomendación sería una buena 'blazer', una chaqueta, que no tiene que ser necesariamente de un traje. Como prenda de abrigo, hay que tener una gabardina, un 'trench', porque combina con todo. Para el calzado, en el caso de los chicos, recomiendo siempre un zapato de cordón. Los puede haber de piel y de piel vuelta (de ante). Yo siempre abogo, para dar un toque no tan elaborado, usar un zapato de piel vuelta marrón oscuro porque va con todo. Y, para las chicas, el calzado sería un zapato de salón de tacón medio (de siete u ocho centímetros como máximo). Yo añadiría, además, tres colores de jerseys: uno negro, uno marino y uno gris.

–¿Qué error hay que evitar a toda costa a la hora de vestir?

–Pensar que todas las cosas que llevas son especiales y que eso es maravilloso. Tienes que tener la idea de conjunto. Todos mis clientes tienen prendas súper especiales, pero no puedes ir con todo especial porque la gente no sabe ni dónde mirar.

–¿Qué perfil tienen sus clientes?

–Hay de todo. Sobre todo queremos a gente que se deje ayudar, que para eso nos paga. Son perfiles que tienen todas sus necesidades cubiertas y van sobrados, tanto que son capaces de invertir en algo que no es una primera necesidad. Pero se empieza a ver gente muy joven a la que le fascina la moda y ahorra para tener su asesoramiento de imagen. Como curiosidad, el último cliente que he tenido, que es de Suiza, me ha dicho que en la oficina ha empezado todo el mundo a hablar con él. Y eso es, literalmente, porque ha cambiado su imagen y se ha convertido en una persona más atractiva. Pero todo es inconsciente. Y me ha comentado, además, que fueron a buscarle sus jefes para preguntarle si estaba contento en la empresa y si estaba haciendo entrevistas de trabajo porque veían que había cambiado de imagen. Y tiene hasta un compañero que le lleva desde la oficina a casa.

–En su cuenta de Instagram desmiente algunos mitos sobre la moda.

–Sí, sobre todo a la hora de combinar colores. Hay un mito según el cual el marrón con el negro no pega. Y ocurre justo lo contrario porque es una de las combinaciones más elegantes posibles.

–¿Se juzga más por la ropa que lleva a una mujer que a un hombre?

–Sí, desafortunadamente se sigue haciendo. La parte de la imagen siempre ha estado relacionada con la mujer. Parece ser un hecho social que la mujer tenga que estar guapa, ser femenina y tenga que vestir bien. Y da la sensación de que se levanta la mano si es el chico el que no tiene buena imagen.