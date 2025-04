Los versos de Cáceres ocultos en una carpeta

«Encuentro el poema 'Cáceres' publicado en 1973, hace 49 años, lo había perdido de vista y nunca vuelto a leer. Conocía su existencia pero ... ahora que estoy tratando de ordenar mi archivo aparece en un nido de carpeta de los años 70». Así explica la poeta Pureza Canelo (Moraleja, 1946) cómo llegó a sus manos de nuevo, después de casi cinco décadas, un poema dedicado a la ciudad de Cáceres que le encargó Pedro de Lorenzo cuando era director de ABC. «Puede considerarse que estaba prácticamente inédito», indica, porque una publicación en prensa tiende a la dispersión, y más en aquellos tiempos sin periódicos on-line.

Con la intención de que no se pierda Canelo acaba de reimprimir 300 ejemplares de lo que se denomina Pliegos El Legado de la Diputación de Cáceres, que forman parte del Archivo y la Biblioteca que la autora ha cedido a la institución provincial.

Encontrarse con esos más de cien versos ha sido, de alguna forma, como dar con una foto antigua en la que, aún diferentes, nos seguimos reconociendo. «Ahí está mi estilo, mis armas, mis códigos, el libro es una prehistoria poética mía, pero además es una intrahistoria que tiene que ver con Extremadura, yo era una jovencita y que Pedro de Lorenzo, un pope del periodismo en aquel momento me lo encargara...yo me lo tomé muy en serio», explica en conversación telefónica.

Ampliar Se han imprimido 300 ejemplares del poema dedicado a Cáceres. HOY

Canelo irrumpió en el panorama literario con la obtención el Premio Adonais 1970, un galardón concedido tradicionalmente a poetas masculinos. Define su escrito como poema-río. «En esa época yo escribía así, es el típico poema del espíritu de la época, los que conocen mi escritura lo saben, no tuve que hacer ninguna vanguardia», explica la autora. «Cuando lo recupero en una carpeta de los años 70 me sorprende que fuera una página tan bien tratada, en color, con ilustraciones, pensé que tenía que hacer algo con él, es como un tesorillo que he encontrado», afirma la autora de 'Lugar común', el primero de sus nueve poemarios. Recibió en 2008 la Medalla de Extremadura.

«Ojos en nobleza parten mi razón en dos, Cáceres abierta de senos y de pasos, deseosa y presentándome la ruta que otros tiempos marcaron el acontecer de mi siglo», rezan algunos de los versos del poema. En el pliego publicado hay dos dibujos que son de la propia poeta, que reside en Madrid. «Son muy simbólicos, el pliego tiene su guiño, es una ciudad que tenemos que potenciar y cada día más».

La autora explica que en 2007 fue cuando firmó un acuerdo con la Diputación para ceder todo su legado, su archivo y sus libros. Parte del mismo se encuentra en Cáceres, que está en proceso de inventariar, y otra parte está en su casa de Madrid, que ella misma está organizando. Sobre su reedición explica que es la primera. «Mi idea es ir sacando textos que tengan alguna novedad histórica, alguna novedad poética, pero todos los documentos que salgan ahí tienen que estar en mi archivo, el yacimiento es mi archivo». Correspondencia, fotografía, libros y poemas inéditos de otros autores configuran el fondo que posee Canelo, una especie de radiografía fiel de los últimos 50 años de la poesía en nuestro país.

El poema cita muchos espacios de la ciudad, como la Casa del Sol, los Adarves, Santa María o el Aljibe. Preguntada por si le gustaría que su poema se recuperara y que sus versos pudieran llegar a adornar alguna parte de la ciudad, no niega que sería bonito, aunque remarca que no, que ella no propone eso.

Lo que sí subraya es que hay poca literatura referente a la ciudad de Cáceres, un espacio «con mérito» para servir de inspiración de artistas y de generar literatura, palabras bellas como las que ella misma trazó.