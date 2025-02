Vergeles vuelve a aplazar el anteproyecto de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres hasta obtener la financiación

REDACCIÓN Viernes, 4 de marzo 2022, 13:56 Comenta Compartir

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha vuelto a aplazar, esta vez de forma indefinida, la presentación del anteproyecto de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres (HUC). 24 horas después de asegurar a este medio que este se daría a conocer este mes de marzo el titular del SES ha admitido hoy en Cáceres que todavía no se tienen aprobados los fondos que financiarán esta obra, que requiere un total de 75 millones de euros y que depende del Plan Operativo de los fondos 2021-2027. Se trata de fondos estructurales y no puntuales como los Next Generation, que vienen a paliar los daños causados por la pandemia de coronavirus. Tal y como indica el SES este proyecto ya está presentado a Europa, pero no se tiene la confirmación de que se vayan a obtener.

«El anteproyecto es solo una parte más de todo lo que hay que hacer para construir la segunda fase del hospital de Cáceres y que Cáceres tenga un solo hospital, el anteproyecto ya está, lo importante no es presentarlo, es buscar los fondos, esos fondos van a venir de la Unión Europea, que estarán en el siguiente programa operativo, para mí es más trascendete la negociación que se produzca en la asignación presupuestaria en los cuatro ejes políticos que tiene el programa operativo que la presentación en sí del anteproyecto», ha indicado. No pueden esperarse detalles del diseño previo del recinto hospitalario antes de que «sea seguro» que se cuenta con la financiación del programa operativo de la Unión Europea. «Esos plazos no los manejamos nosotros», ha asegurado.

Vergeles aseguró en varias ocasiones a lo largo de 2021 que el anteproyecto se presentaría a finales de ese año. La construcción de este hospital no aparece en los presupuestos regionales para 2022.

La primera fase del HUC se inauguró en enero de 2019, aunque hasta el mes de mayo no arrancaron las hospitalizaciones y las intervenciones quirúrgicas en este recinto, que cuenta con un total de 233 camas en total y que en el último año ha visto ponerse en marcha el acelerador lineal de Amancio Ortega y la Unidad de Obesidad Mórbida, un nuevo servicio que permite atender a los pacientes del área de salud de Cáceres con exceso de peso que haga recomendable la operación quirúrgica.