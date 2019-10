Vergeles aclara que no falta la licencia de apertura y Licerán dice que habrá «correcciones»

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, aclaró ayer que el nuevo hospital no necesita licencia de apertura ni tiene otra de carácter condicional, sino que tras terminar la obra y consultar al Ayuntamiento sobre los requerimientos, este le informó que era suficiente con la presentación de la llamada comunicación ambiental. «A partir de ahí lo que ha hecho el propio Ayuntamiento es enviar a sus técnicos y revisar las instalaciones. Pero no hay ninguna licencia provisional ni condicional ni tampoco la habrá definitiva», remarca Vergeles. El Consistorio indicó en un primer momento que el centro funcionaba con una licencia condicional , aunque ello no implicaba que hubiese nada irregular o ilegal. Tanto el alcalde como el portavoz municipal resaltaron que se había solucionado el problema de los vertidos. No obstante, Licerán indicó en que se deberán hacer las «correcciones» que establezcan los técnicos. El Consistorio informó por la tarde que el hospital «se encuentra en fase de comunicación ambiental, que le habilita completamente para el ejercicio de su actividad por lo que la licencia está condicionada al cumplimiento de lo ya recogido en el PIR».