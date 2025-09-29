HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Daniel Clavijo y Daniela Ceballos son los dueños del restaurante Tochesuras de Santiago. JORGE REY

La Venezuela chica de la Plaza de Santiago de Cáceres

Daniela y Daniel, dos migrantes del país caribeño, popularizan los platos de su país en Cáceres y crean varios empleos en su restaurante Tochesuras

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:40

Sábado noche en la Plaza de Santiago. La ciudad está de bote en bote y en la terraza de Tochesuras, aunque es temprano, ... ya no quedan mesas libres para cenar. «Todo reservado», le dice el camarero a la gente que se acerca con ganas de hincarle el diente a una de las especialidades venezolanas que allí se despachan a espuertas.

