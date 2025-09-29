La Venezuela chica de la Plaza de Santiago de Cáceres

Sábado noche en la Plaza de Santiago. La ciudad está de bote en bote y en la terraza de Tochesuras, aunque es temprano, ... ya no quedan mesas libres para cenar. «Todo reservado», le dice el camarero a la gente que se acerca con ganas de hincarle el diente a una de las especialidades venezolanas que allí se despachan a espuertas.

Tosechuras lleva un año y medio abierto y ya ha popularizado en Cáceres la cocina del país caribeño, con las arepas, los tequeños, las cachapas y el patacón criollo a la cabeza. Al frente está la pareja que componen Daniela Ceballos y Daniel Clavijo, ambos oriundos de Venezuela, ella de Valencia y él de San Cristóbal. Tras emigrar a Guayaquil (Ecuador) desde su país en 2017 debido a la situación económica y política, en 2022 dieron el salto a España. Antes, durante la pandemia, empezaron a cocinar en casa como una forma de ganar dinero. «Ecuador tenía una situación muy compleja porque no sabías si te iban a despedir al otro día del trabajo», explica Daniela, profesora de inglés y psicóloga clínica de profesión. Daniel es administrativo. «Empecé a hacer repostería y fue un 'boom', nos fue súper bien».

Un contacto de su madre que vivía en Cáceres les abrió las puertas y dieron el salto. «No queríamos llegar a una ciudad macro como Madrid, queríamos algo más tranquilo». Daniela empezó a trabajar con la academia Helen Doron y Daniel en una cocina. «Pero nosotros queríamos montar un restaurante, hicimos un estudio de mercado y yo hice mi proyecto de emprendimiento en la Fundación Mujeres». Tras rastrear varios lugares se toparon con el local que ocupaba la antigua Matilda. «Nos dijo que estaba para entrar y dijimos: vamos a darle».

La arepa, que se cocina sobre todo en Colombia y Venezuela, es una especie de tortilla de harina de maíz que ya se ha internacionalizado y es tan famosa que tiene hasta su día. El pasado 13 lo celebraron en Santiago el Arepafest, con sorteos, nuevas propuestas en la carta y música en directo. «La arepa que se hizo famosa fue la venezolana por ser la arepa que todos los migrantes llevaron al mundo, y que hoy en día hay ocho millones fuera de Venezuela, y de esos ocho al menos dos o tres tendrán restaurantes».

Cuentan que la comida venezolana se define por ser una mezcla entre lo precolombino y la llegada de los españoles. «Los esclavos se quedaban con la comida que les sobraba a los españoles, de eso salió la carne mechada, las mezclas de las arepas...los tequeños los inventó una señora que trabajaba para una familia, de la comida que ella preparaba le quedaban retazos de harina, y como ella no tenía qué darle de comer a sus hijos empezó a utilizar queso, enrollarlos y freírlos, era una forma de aprovechar lo que se tenía», describe Daniela. La utilización casi general de la harina de maiz hace que casi todos los platos sean aptos para los celiacos.

Cuando hablan de la comida de su país esta pareja rememora cómo la cocina era el centro de sus casas y como así, en familia, aprendieron y disfrutaron de cocinar y de comer bien. Daniel recuerda que cuando era joven y salía de juerga con sus amigos, su abuelo les esperaba en casa de madrugada y les preparaba un gran desayuno reconstituyente. Se relame.

Quizás otra de las claves de su éxito, aparte de lo puramente gastronómico, es que, como centenials que son (ambos tienen 30 años), aprovechan y utilizan las redes sociales como medio para darse a conocer. Tienen community manager y hay videos suyos que han alcanzado las 100.000 reproducciones. Hacen retos gastronómicos y salen a la calle a dar a probar sus especialidades. «El cura de Santiago está muy contento porque dice que le estamos dando mucha proyección a la plaza de Santiago», explica Daniela. «Viene gente de Mérida, de Plasencia, de Sevilla, de Madrid...». Aunque podría llegar a pensarse que este restaurante atrae a venezolanos en busca de sus bocados nostalgia, «el 95% son españoles, porque les gusta probar la variedad y aquí no existe tanta, así que cuando abren algo y está rico lo prueban», aporta Daniel. «Yo no quería que mi público fuera venezolano o latino solo, porque cuando hice el estudio de mercado aquí había solo 300 según el padrón».

El equipo de Tochesuras son la pareja y la madre de ella, que también reside aquí. Han creado empleo. «Tenemos a un chico que nos apoya los fines de semana y que está prácticamente todo el año, y cuando lo necesitamos contratamos a más personal, creamos empleo».

¿De dónde surge el nombre del restaurante? Hay explicación. «En la zona andina utilizamos la palabra toche para todo, en lugar de decirte pásame ese bolso te digo pásame ese toche, o en vez de decir no sea bobo digo no sea toche, es una palabra comodín», ilustran arepa en ristre.