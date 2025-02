Los vendedores del mercadillo claman contra el Ayuntamiento de Cáceres por no poder montar sus puestos el 1 de mayo

«Estamos indignados. Queremos trabajar. Si no lo hacemos, perdemos dinero, no ingresamos nada y seguimos pagando nuestros impuestos». Es el mensaje que lanza Julián Cruz en representación del colectivo de vendedores ambulantes en el mercado de los miércoles en Cáceres. La próxima cita será ... el 1 de mayo, y al ser festivo el sector ha solicitado que se mantenga, en lugar de adelantarse al martes, ya que ello les causa un «enorme trastorno, al coincidir con los de Mérida y Badajoz», destaca Cruz.

El presidente de la Asociación de Comerciantes Autónomos Extremeños (Acaex) se ha encontrado, sin embargo, con la negativa del Gobierno local. El mercadillo se celebrará el martes 30 de abril. La explicación oficial es que hay que cumplir la normativa en vigor. No obstante, la modificación de la ordenanza se aprobó en diciembre de 2022. Entonces el Ayuntamiento anunció que se mantenía el día, también cuando fuese festivo, «para que la ciudadanía pueda ir, y aumentar de esa forma sus ventas». Hasta ahora no se ha cumplido.

Ese incumplimiento es el que pone en pie de guerra a un colectivo que se siente maltratado y que ha recibido ya la comunicación del Consistorio para que adelanten la celebración al próximo martes. «Es indignante el trato que nos dan. No sentimos indefensos. Nuestra petición la tiene también la Fempex. Ahora nos responden que no se puede hacer porque aunque se aprobó el cambio de la ordenanza, antes tiene que pasar por pleno. ¿Por qué no lo han hecho ya? Llevan un año gobernando», se cuestiona Julián Cruz. El presidente de Acaex considera que esta respuesta del Ayuntamiento es solo un ejemplo más de la poca voluntad de diálogo que tiene así como de afrontar «problemas estructurales» como la propia ubicación del mercado, en Vegas del Mocho.

«Nos dijeron que íbamos a estar allí poco tiempo y llevamos ya 12 años. Es un sitio por el que no pasan ni las cabras y que no cuenta con servicios. Solo va la Policía Local a ver quién no tiene su licencia para poner multas de 1.800 euros», se lamenta. Otra queja habitual es el alto coste de las tasas. «Son las más altas de Extremadura. En Cáceres se paga el doble que en Badajoz, son mil euros por apenas seis metros», denuncia el portavoz de Acaex.

La modificación de la ordenanza pasó por el Consejo Sectorial de Comercio en diciembre de 2022. «Permitirá que el mercado franco pueda celebrarse los miércoles que sean festivos», se comunicó desde el Ayuntamiento. Con las elecciones de mayo hubo cambio de Gobierno en Cáceres y el asunto quedó en segundo plano hasta que la Junta de Gobierno local, el 20 de octubre de 2023, lo retomó. El anuncio entonces fue que se aceptaba la solicitud de Acaex, para mantener la celebración en miércoles festivos y a ello se añadía una campaña de publicidad del Consistorio en sus redes sociales. Han pasado desde entonces otros seis meses y no se ha concretado el cambio.

«Nos responden que no se puede hacer porque antes tiene que pasar por pleno. ¿Por qué no lo han hecho ya? Llevan un año gobernando» Julián Cruz Presidente de Acaex

De hecho, el mercado franco ya coincidió en 2023 en festivo el 1 de noviembre y el 6 de diciembre. También entonces el Gobierno se negó a cambiar ya que, respondió por escrito, «continúa estando vigente la celebración de dicho mercadillo los martes para el caso de que los miércoles sean festivos», se resaltaba a una notificación de la Secretaría General.

Concejal de Comercio: «Se va a modificar»

«Se va a cumplir con su reivindicación del colectivo de vendedores una vez que se apruebe la modificación de la ordenanza. Está en trámite, pero mientras tanto hay que cumplir con la normativa vigente», se explica desde el Ejecutivo que preside Rafael Mateos. El concejal de Comercio, Jorge Suárez, resalta que la voluntad municipal es afrontar ese cambio. «Es una demanda que viene de años anteriores y la vamos a llevar a cabo. Es beneficioso y ya está en trámite, pero de momento hay que seguir haciendo cumplir la ordenanza que está vigente», concluye el edil.

Aunque el artículo 9 de la ordenanza establece que en caso de ser festivo, el mercadillo se adelanta al día anterior, también recoge la potestad municipal de decidir cambios «por coincidir con celebraciones deportivas, musicales, culturales, obras o cualquier otro acondicionamiento que, a juicio de la autoridad competente, pudiera afectar a la fluidez del tráfico rodado y peatonal y al normal desarrollo del mismo».