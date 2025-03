Los vendedores del mercadillo de Cáceres exigen acelerar el traslado y una rebaja de las tasas

C. Mateos

Primera toma de contacto entre los vendedores y el Ayuntamiento para tratar el traslado del mercado franco de Vegas del Mocho, pendiente desde hace años, ... así como otras reivindicaciones del colectivo. La Asociación de Comerciantes Ambulantes de Extremadura (Acaex) mantuvo este martes una reunión con el nuevo concejal de Comercio, Jorge Suárez, en la que le reclamaron celeridad en el traslado del mercadillo, así como una rebaja de las tasas que pagan los ambulantes, más espacio para los puestos y mejores servicios tanto para los comerciantes como para los clientes, entre ellos aumentar la vigilancia policial.

Los representantes de Acaex estuvieron acompañados en la reunión por Diego Hernández, presidente del Círculo Empresarial Cacereño, en el cual se ha integrado esta asociación de vendedores. Su presidente, Julián Cruz, recordó que cuando el mercadillo se trasladó en 2012 a Vegas del Mocho desde la Ronda de la Pizarra, donde llevaba desde 1999, el entonces gobierno municipal de Elena Nevado aseguró que se trataba de un cambio provisional. Han pasado 11 años y los vendedores, que nunca estuvieron de acuerdo con ese traslado, siguen esperando contar con una nueva ubicación.

Ampliar Imagen cedida por Acaex de los asistentes a la reunión del martes en el ayuntamiento. HOY

Precisamente, una de las cuestiones que desde Acaex pusieron sobre la mesa en la reunión del martes fue que la promesa de abandonar Vegas del Mocho les llegó desde un gobierno del PP, y ahora le exigen a la nueva Corporación dirigida por los populares que lo haga realidad cuanto antes.

Reunión «informativa»

El concejal de Comercio, Jorge Suárez, aseguró por su parte que la reunión con Acaex fue meramente «informativa», y que por el momento no hay ninguna decisión tomada por parte del Ayuntamiento ni sobre el traslado ni sobre el resto de reivindicaciones planteadas por los vendedores ambulantes. Ve necesario dar una solución, entre otras cosas porque el suelo donde actualmente se ubica el mercadillo pertenece a una agrupación de promotores que no puede desarrollar la zona hasta que los puestos no se trasladen, si bien advierte de que antes tienen que analizar detenidamente toda la documentación y los contratos que afectan al mercado franco.

El concejal y los comerciantes acordaron mantener encuentros periódicos en los que ir avanzando tanto en el asunto del traslado como en resto de las cuestiones planteadas en la reunión por los comerciantes.