Los vendedores ambulantes se plantan: «No iremos a la Mejostilla»

Julián Cruz, presidente de la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Extremadura (Acaex), acudió ayer al salón de plenos para criticar la actuación del Gobierno municipal en la gestión del traslado del mercadillo. También cuestionó la acción de Vox y del PSOE por poner problemas para consumar la instalación de los puestos en Cordel de Merinas. Acaex se niega a retomar la alternativa del parque empresarial. «No iremos a la Mejostilla», adelanta Cruz.

«En la manifestación de Montesol eran 50 personas (adultas) y varios niños. Montesol, ¿qué es? ¿Son 100.000 habitantes? ¿O 100?, como dice la prensa. Si han ido 50 personas esto no es tan importante», dijo en referencia a la protesta que se celebró el miércoles noche. Sobre Cordel de Merinas incidió en que, si el Ayuntamiento da el paso, en una semana podrían estar instalados allí. «Si no lo traen al orden del día, ¿cómo vamos a arreglar esto? Cierran la mesa sectorial porque no estamos de acuerdo, pues tendremos que reunirnos», opina el representante de los ambulantes. Sugiere que falta «valentía política» y calificó de «ineptos» a quienes han liderado esta operación. Rafael Mateos le recordó que la decisión se debe tomar en pleno y necesita 13 votos que en la actualidad no están garantizados. «Es una decisión muy compleja», repite el alcalde. Habrá una nueva ronda de contactos y se buscará una salida.