Una veintena de voluntarios mejoran sus conocimientos para actuar ante emergencias
Redacción
CÁCERES.
Domingo, 10 de agosto 2025, 23:04
Una veintena de voluntarios de Cáceres mejoran sus conocimientos para saber actuar en emergencias de carácter sanitario. El curso, que empezó la semana pasada, ... está impartido por DYA Extremadura.
El curso de primer interviniente en emergencias está dividido en siete módulos. Y los alumnos aprenden desde anatomía fisiológica hasta Soporte Vital Básico (SVB). Se trata de un conjunto de técnicas que se aplican para mantener con vida a una persona que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria (PCR) o una emergencia que amenaza su vida, hasta que pueda recibir atención médica más avanzada.
Los voluntarios también recibirán en este curso nociones para saber usar un desfibrilador médico automático. Este último módulo está certificado por la Junta de Extremadura.
