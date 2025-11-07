HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Una veintena de artistas participan en la función ‘Extremadura es gitana’

Redacción

CÁCERES.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Una veintena de artistas, en su mayoría extremeños, participarán el próximo 16 de noviembre en el espectáculo ‘Extremadura es gitana’ en el Gran Teatro de Cáceres para conmemorar el Día Mundial del Flamenco.

El evento fue presentado ayer en la capital cacereña con la participación de la directora del Centro Extremeño de las Artes y las Músicas de la Junta de Extremadura (Cemart), Nuria Franco; la artista Salomé Pavón, protagonista del espectáculo; el autor de la obra, Jesús Albaicín, y la directora del Gran Teatro de Cáceres, Marisa Caldera.

Durante la presentación, Franco destacó el flamenco como parte «esencial» de la identidad cultural extremeña, y recordó que Extremadura forma parte del origen del flamenco y posee peculiaridades autóctonas como los tangos y los jaleos.

Subrayó también la aportación de los artistas extremeños a la proyección de este arte, reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y declarado Bien de Interés Cultural en Extremadura desde marzo de 2022.

Por su parte, Salomé Pavón explicó que ‘Extremadura es gitana’ «rinde homenaje al legado y la esencia gitana que habita en el alma de esta tierra, y constituye un recorrido por la historia del flamenco y la presencia del pueblo gitano en Extremadura», informa en nota de prensa la Junta.

«Como se canta en Extremadura, como cantan los gitanos extremeños, no se canta en otro sitio», afirmó la artista, quien recordó también la conmemoración de los 600 años de presencia del pueblo gitano en la península ibérica.

En el elenco figuran Jerónimo Maya, Ostalinda Suárez, Paquito Suárez ‘El Aspirina’, Elsa Escobar, María Pavón, Remedios Suero, Esther Rodríguez Viñuela, Ángela Navarro, Alejandro Vega, Tente Saavedra, Daniel Castro, José María Cachaba, Morito y Josué Suárez, con la colaboración especial de Ana Montaño.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un cliente al precipitarse desde el hotel Zurbarán
  2. 2 Estafa del gigoló: detenido en una cafetería de Almendralejo antes de una cita
  3. 3

    RTVE celebrará el debate electoral de Extremadura pese al rechazo de María Guardiola
  4. 4

    El SES llama a pacientes para repetir análisis de sangre tras la huelga de técnicos sanitarios
  5. 5

    El caso del hermano de Pedro Sánchez llega a la Audiencia: Emilio Serrano será el ponente
  6. 6 La nueva colección de Eduardo Navarrete aterriza en El Faro y esconde un toque extremeño
  7. 7

    Educación premia por primera vez con 2.500 euros a los alumnos con mejores notas en la Selectividad que elijan la UEx
  8. 8 Francisco Farrona, alcalde de La Zarza: «Ha sido un vendaval de aire que ha arrasado medio pueblo»
  9. 9 Un nuevo frente frío dejará lluvia y viento este viernes en Extremadura
  10. 10 El Ayuntamiento de La Zarza pide ayudas a la Junta y al Gobierno por los daños del temporal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Una veintena de artistas participan en la función ‘Extremadura es gitana’