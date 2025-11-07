Una veintena de artistas participan en la función ‘Extremadura es gitana’

Redacción CÁCERES. Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Una veintena de artistas, en su mayoría extremeños, participarán el próximo 16 de noviembre en el espectáculo ‘Extremadura es gitana’ en el Gran Teatro de Cáceres para conmemorar el Día Mundial del Flamenco.

El evento fue presentado ayer en la capital cacereña con la participación de la directora del Centro Extremeño de las Artes y las Músicas de la Junta de Extremadura (Cemart), Nuria Franco; la artista Salomé Pavón, protagonista del espectáculo; el autor de la obra, Jesús Albaicín, y la directora del Gran Teatro de Cáceres, Marisa Caldera.

Durante la presentación, Franco destacó el flamenco como parte «esencial» de la identidad cultural extremeña, y recordó que Extremadura forma parte del origen del flamenco y posee peculiaridades autóctonas como los tangos y los jaleos.

Subrayó también la aportación de los artistas extremeños a la proyección de este arte, reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y declarado Bien de Interés Cultural en Extremadura desde marzo de 2022.

Por su parte, Salomé Pavón explicó que ‘Extremadura es gitana’ «rinde homenaje al legado y la esencia gitana que habita en el alma de esta tierra, y constituye un recorrido por la historia del flamenco y la presencia del pueblo gitano en Extremadura», informa en nota de prensa la Junta.

«Como se canta en Extremadura, como cantan los gitanos extremeños, no se canta en otro sitio», afirmó la artista, quien recordó también la conmemoración de los 600 años de presencia del pueblo gitano en la península ibérica.

En el elenco figuran Jerónimo Maya, Ostalinda Suárez, Paquito Suárez ‘El Aspirina’, Elsa Escobar, María Pavón, Remedios Suero, Esther Rodríguez Viñuela, Ángela Navarro, Alejandro Vega, Tente Saavedra, Daniel Castro, José María Cachaba, Morito y Josué Suárez, con la colaboración especial de Ana Montaño.