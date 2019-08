18 vehículos eléctricos matriculados Lunes, 19 agosto 2019, 08:31

Los vehículos eléctricos continúan siendo una 'rara avis' en la provincia de Cáceres. Es cierto que su presencia se ha multiplicado en los últimos tiempos, pero no hasta el punto de que su uso se haya extendido entre los conductores como algo habitual. El incremento de los coches eléctricos en Cáceres es notable, pero porque se partía de una base mínima. No en vano, hace solo cinco años, en 2014, no se registró en la provincia ni una sola matriculación. Por contra, en los siete primeros meses de 2019 ya se han matriculado más vehículos eléctricos que en todo el año anterior. Si en 2018 fueron 14 matriculaciones, hasta julio pasado ya iban registradas 14. Como referencia, en 2017 fueron solo 8 entre enero y octubre. El ejercicio anterior, 2016, hubo 10. En 2015, tres.

Con los datos más recientes sobre la mesa se observa un aumento de matriculaciones de vehículos eléctricos: un 28 por ciento anual cuando faltan por contabilizar los meses de agosto a diciembre de 2019. Por el contrario, son menos llamativas las matriculaciones de los híbridos: 283 en todo 2018 y 211 entre enero y julio de 2019.