Un vehículo arde en marcha cerca de Alfonso IX en Cáceres

Cáceres Sábado, 20 octubre 2018

Los bomberos de Cáceres han sofocado esta mañana el incendio provocado por un vehículo en el callejón Ceres, muy cerca de la céntrica calle Alfonso XI. Los hechos han tenido lugar hacia las nueve y diez de la mañana cuando un Seat Ibiza con una antigüedad de unos 30 años ha salido ardiendo en marcha.

Según los bomberos el conductor ha logrado colocar el automóvil en una zona donde no pudieran extenderse las llamas a otros coches. Gracias a ello los hechos no han revestido mayor gravedad. El conductor no ha sufrido daños personales y las llamas eran extinguidas hacia las nueve y media de la mañana.

La Policía Local y Nacional han intervenido en estos hechos, para lo que ha sido necesario cortar temporalmente la calle Alfonso IX.