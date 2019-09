Vecinos de Villalobos exigen una alternativa si no les dejan aparcar en su calle Vecinos de la calle Villalobos afectados por las multas. :: jorge rey M. J. T. Martes, 17 septiembre 2019, 08:18

cáceres. Vecinos de la calle Villalobos, en el entorno de la Plaza de Santiago, están indignados. Denuncian que desde el pasado jueves la Policía Local pasa a diario por la vía para multar a los vehículos que hay estacionados. Los propietarios de los coches aseguran que han sido sancionados con 200 euros cada uno.

Su enfado está motivado, explican, porque nadie les ha advertido previamente de que estén cometiendo infracción alguna. «Toda la vida hemos aparcado aquí y nunca ha pasado nada», argumentan María Antonia Martín y Antonio Caballero, dos veteranos residentes, mientras añaden que la señalización vertical existente en la calle no prohíbe aparcar a partir del número 22 (que es donde la vía se ensancha), en la acera de los números impares.

«El problema ha venido desde que han abierto apartamentos turísticos en el barrio. Los turistas aparcan en cualquier lado. Y lo que no pueden hacer es dejar el coche delante de una ventana. Un vecino ha llamado por este motivo a la Policía y nos han denunciado a todos», resume Antonio. El Ayuntamiento de Cáceres certifica que, en efecto, ha habido una denuncia particular de un residente que ha motivado la actuación de la Policía Local. Y añade, a diferencia de lo que mantienen los vecinos, que está prohibido estacionar en toda la vía.

«Hemos ido a la Policía y nos han dicho que tienen órdenes de arriba para que no se aparque en la calle», ilustra María Antonia Martín. «Si no nos dejan aparcar, queremos una alternativa para los vecinos. Que nos habiliten El Madruelo u otro sitio», zanja la residente. Está previsto que varios afectados se reúnan hoy con Andrés Licerán, concejal delegado de la Policía Local. Mientras tanto, la asociación de vecinos Ciudad Monumental recuerda que el Ayuntamiento lleva años prometiendo dar una solución al problema de los estacionamientos en el casco viejo con aparcamientos disuasorios pero que esa solución no acaba de llegar y urge.