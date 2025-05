Vecinos de Santiago organizan la primera actividad para «recuperar» la plaza cacereña

María José Torrejón Cáceres Martes, 23 de noviembre 2021, 08:17 Comenta Compartir

Se acaban de cumplir tres meses del endurecimiento de los conflictos de convivencia surgidos en la Plaza de Santiago, que obligaron al Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno en Cáceres a reforzar la presencia policial en la zona para controlar el consumo de alcohol y el menudeo de droga en la vía pública.

Los residentes indican que las personas que originaban estos altercados siguen ahí, «pero más tranquilos», según señala Juan Manuel Honrado, presidente de la asociación de vecinos Ciudad Monumental. De este colectivo parte la actividad propuesta para el próximo domingo, día 28. Se trata de un mercado de artesanía y artículos de segunda mano que nace con vocación de periodicidad –será el último domingo de cada mes– y cuya finalidad reside en «recuperar» la plaza para los residentes y tratar de evitar así que sirva de punto de encuentro para personas conflictivas.

Es la primera gran actividad organizada en este enclave por el colectivo vecinal después del aumento de conflictos del verano. Y se enmarca dentro de las jornadas 'Recupera Santiago' puestas en marcha en 2017 por los residentes para revitalizar un espacio que viene arrastrando problemas de marginalidad.

La supresión de estas jornadas por la pandemia fue uno de los motivos esgrimidos por los vecinos para explicar el deterioro de la situación y el aumento del número de personas conflictivas que se daban cita en verano en el entorno de la iglesia de Santiago. La recuperación de este tipo de actividades fue la apuesta de los vecinos en la asamblea que celebraron el 19 de agosto como contestación a los altercados, que se tradujeron en peleas y gritos.

De la organización del mercado, que se denomina 'Rastro de archiperres', se encarga Javier Rolo, miembro de la asociación y encargado del bar 'La chicha de belona'. De momento, avanza, hay diez puestos confirmados para el domingo pero se espera llegar a la veintena de participantes. Las inscripciones están abiertas.

De 12.00 a 20.00 horas

La actividad comenzará a las doce del mediodía y se prolongará hasta las ocho de la tarde. Además de la venta de artículos de artesanía y de segunda mano, la iniciativa invita a todos los vecinos que lo deseen a llevar a cabo un trueque y que este encuentro dominical sirva para intercambiar objetos que ya no resultan útiles en casa. El programa se completa con actuaciones de cabaret y humor a cargo de Las sin carpa y Patxidifuso.

Vecinos de Santiago indican que la presencia policial se ha reducido con respecto al verano –el dispositivo especial arrancaba a las doce del mediodía y se mantenía activo hasta las cinco de la madrugada– y que la situación ha mejorado. Con la llegada del frío, las estancias en la calle se reducen. No obstante, Julia Gonzalo, miembro de la asociación vecinal, hace un llamamiento para que las autoridades no se olviden de Santiago. «Ahora están más relajados –señala en referencia a los habituales de la plaza– pero no hay que bajar la guardia. Somos conscientes de que la Policía no puede estar aquí de manera permanente. Pedimos que no dejen de pasar para controlar el consumo de alcohol y el menudeo de droga», zanja.

El estreno del 'arrabalino', la moneda del barrio El mercado del domingo servirá para dar a conocer el 'arrabalino', la moneda lanzada por un grupo de locales de la zona de Santiago. Al llegar, habrá que canjear en la entrada de la plazuela los euros por esta moneda para poder pagar en los puestos del rastro, explica Javier Rolo, promotor de la iniciativa. Por otro lado, el colectivo vecinal ha organizado para el fin de semana en la plaza de San Jorge un torneo de ajedrez y otro de alquerque.