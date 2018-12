Los vecinos de la periferia de Cáceres piden reordenar la Línea 4 del bus urbano Autobús de la Línea 4 a su paso por el recinto ferial. :: armando méndez La agrupación que aglutina a los colectivos afectados solicita al Consistorio un «trazado coherente y mayor frecuencia de paso» J. C. CÁCERES. Martes, 4 diciembre 2018, 07:54

«Un trazado coherente y mayor frecuencia de paso». Esto es lo que pide la Agrupación de Asociaciones de Vecinos de Cáceres respecto al servicio de autobuses que diariamente cubre la Línea 4, la misma que conecta varios de los barrios periféricos de la capital cacereña, como es el caso de Castellanos-Macondo, el Junquillo, Ceres Golf o La Cañada, así como la entidad local menor de Valdesalor, con otros puntos estratégicos del centro urbano. Un servicio público de movilidad urbana que consideran «deficiente», teniendo en cuenta que no satisface todas las necesidades de los colectivos vecinales, disconformes con la actual política establecida por el Ayuntamiento de Cáceres y la empresa concesionaria, Vectalia.

«Todas las asociaciones de vecinos a las que nos afecta esta línea creemos que el trazado necesita un replanteo por parte del Ayuntamiento y de la empresa concesionaria del servicio. Cuando todos los barrios estamos de acuerdo con esta protesta que estamos llevando a cabo es porque a ninguno nos viene bien. Por algo será», alerta el presidente de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos de Cáceres, Alberto Iglesias.

Al contrario de lo que sucede con otras líneas de autobús que recorren el entramado urbano y que podrían considerarse como 'circulares', al realizar siempre la misma ruta con las mismas paradas, la Línea 4 bifurca y discrimina recorridos según horarios ya establecidos, por lo que los vecinos que utilizan este servicio han de contar con su preceptiva planilla para no acabar en otro destino diferente al deseado. Sirva como ejemplo el barrio del Junquillo, por el que el autobús no pasa en los viajes que parten desde Macondo a las 08.00, las 14.00, las 17.00 ni las 20.00 horas. «Además de ser cuatro veces al día en las que el autobús no entra en el Junquillo, estamos hablando de horas puntas para los colegios o para los trabajadores, por lo que muchas veces supone todo un problema para la gente», critica el representante vecinal de las asociaciones cacereñas.

Tanto Iglesias, miembro a su vez de la junta directiva de la Asociación de Vecinos del Junquillo, como otros representantes de Castellanos-Macondo, La Cañada y Cáceres Golf, instan al Ayuntamiento de Cáceres a que convoque una 'Mesa del Autobús' con la concejala responsable de Transporte, Montaña Jiménez, así como con los técnicos del Ayuntamiento y de la empresa concesionaria: «Es urgente que se convoque esta reunión para reordenar la Línea 4 con un trazado coherente y que permita una mayor frecuencia de paso de los autobuses sin que ninguno de los barrios resulte perjudicado. Se trata de que nos sentemos todos y veamos un trazado digno donde también entre Valdesalor».

A juicio de los vecinos, ¿cuál sería la propuesta ideal para corregir las actuales deficiencias existentes en la Línea 4? Iglesias considera que la solución solo requiere voluntad, y es que una posible solución al conflicto podría darse con el próximo trazado que conectará el Junquillo con Macondo, cuyos trabajos ya están adjudicados a falta del comienzo de las obras: «Cuando esta conexión esté finalizada, los autobuses podrían ahorrarse más de un kilómetro en cada sentido, por lo que creemos que, teniendo esto en cuenta, sería posible hacer una reordenación que resulte beneficiosa para todos los barrios de la periferia, manteniendo la parada de Macondo-Castellanos, que es muy utilizada por las personas mayores y con movilidad reducida», desgrana Iglesias. «Lo que tenemos claro es que hay que hacer modificaciones para que ninguno de los barrios resulte perjudicado con la reordenación».

Fusión

En la actualidad, la Línea 4 de autobús es toda una metáfora de la manta corta que no tapa todo el cuerpo. Y es que, si el servicio prestado cubre una parte del recorrido, deja otra al descubierto. Los viajes en los que los vehículos de servicio público entran en el Junquillo, no pueden hacer lo mismo en la segunda fase de Ceres Golf, que es donde reside la mayor parte de los vecinos de esta urbanización. Y a la inversa. Las cuatro veces diarias que el autobús entra en la segunda fase de Ceres Golf, no hace parada en el Junquillo, con el consiguiente perjuicio ocasionado para los vecinos de esta zona de la ciudad. A ello se suman las largas esperas que tienen que padecer los usuarios; media hora los días laborables y 45 minutos sábados y domingos. En líneas que cubren el centro urbano, las esperas suelen ser de 12 minutos.

Cabe destacar que las Líneas 9 y 40 se fusionaron con la Línea 4 el 1 de julio del año 2017. En el año 2016, antes de la unificación, entre las tres registraron más de 250.000 viajeros. Durante el pasado año 2017, la remozada Línea 4 contempló un total de 166.204 viajeros en todo el ejercicio, más los 5.887 de la Línea 40 y los 79.319 de la Línea 9 hasta el 1 de julio. Cifras globales que resultan similares a las arrojadas en el transcurso del año 2016. Será con el próximo balance de 2018 cuando se conozcan los datos íntegros de la Línea 4 en un ejercicio completo tras la fusión.

Con cabeceras en Macondo y Ceres Golf, la Línea 4 también llega hasta Valdesalor cuatro veces al día, así como dos los sábados, domingos y días festivos. En su recorrido se contemplan enclaves estratégicos, como el centro comercial Ruta de la Plata, Avenida de Alemania, la estación de ferrocarril, la de autobuses, la Avenida de las Arenas y el recinto ferial, entre otros puntos de la ciudad.

Cuestionado al respecto por esta problemática de movilidad en los barrios periféricos de la ciudad, el Ayuntamiento de Cáceres no aclara por el momento si cederá a las pretensiones vecinales para convocar una nueva 'Mesa del Autobús' en la que pueda fijarse una reordenación de la Línea 4. Por su parte, según mantiene Alberto Iglesias, los vecinos no descartan realizar en las próximas semanas «movilizaciones, concentraciones e incluso una recogida de firmas si no nos dan pronto una solución», según afirma la cabeza visible de los vecinos cacereños. La empresa Vectalia, con dos años consecutivos de incremento de viajeros, ostenta esta concesión municipal desde febrero de 2011.