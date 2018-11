Vecinos de Montesol limpian el área canina ante la «pasividad» de la empresa concesionaria Dos ciudadanos recogen la basura durante la tarde noche del martes. :: hoy La asociación actúa unilateralmente para evitar problemas de salubridad en este espacio público inaugurado en junio J. C. CÁCERES. Jueves, 15 noviembre 2018, 07:41

De ser una de las principales reivindicaciones de los vecinos de Montesol, a convertirse en algo así como un dolor de muelas. Así conciben algunos ciudadanos el área canina de este barrio cacereño, un espacio público que en los últimos meses no deja de estar envuelto en polémica. Si bien su puesta en marcha el pasado mes de junio estuvo sujeta a las deficiencias existentes en este espacio, con materiales sobrantes que hacían peligrar la integridad de los animales, en las últimas fechas es la presunta falta de limpieza por parte de la concesionaria del mantenimiento, Talher, la que está poniendo en entredicho la idoneidad de este parque en lo que a salubridad se refiere. Así al menos lo entiende la Asociación Vecinal Montesol Cáceres, cuya vocal, Charo Mejía, critica el estado de abandono de esta zona. Tanto ella como otros vecinos, previo acuerdo en una reunión de urgencia, llevaron a cabo la noche del martes una jornada de limpieza para retirar las bolsas de basura de las papeleras y adecentar el entono. «Sabemos que no es nuestra competencia, pero nos hemos visto obligados a hacerlo porque esto puede convertirse en un foco de infecciones», alerta Mejía en declaraciones a este diario.

El colectivo vecinal confiesa que el Ayuntamiento de Cáceres, concretamente la concejalía de Medio Ambiente encabezada por Montaña Jiménez, «es perfectamente consciente de esta situación porque les hemos enviado informes». Los vecinos consideran que el parque debería limpiarse al menos una vez a la semana. Algo que, hasta el momento, no se está produciendo. Mejía critica la «pasividad» no solo de la empresa concesionaria encargada del mantenimiento, sino también del Ayuntamiento de Cáceres como último responsable para velar por el cumplimiento de los contratos de concesión. Otra de las reivindicaciones de los usuarios es la plantación de una docena de árboles dentro del recinto. Un compromiso, dicen, adoptado por el Ayuntamiento de Cáceres para el presente mes de noviembre y que por ahora no ha sido satisfecho. «También propusimos que colocasen una fuente para que los perros puedan beber, sobre todo en épocas de calor», expresa la vocal.

Este diario intentó ayer, sin éxito, recabar la postura del Ayuntamiento y la concesionaria sobre esta problemática vecinal.