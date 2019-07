Vecinos del Junquillo piden a la Policía que extreme la vigilancia ante los robos Viviendas en la barriada del Junquillo. :: hoy M. M. N. CÁCERES. Martes, 23 julio 2019, 09:24

Los residentes del Junquillo están preocupados. Los robos producidos en las últimas semanas en varias viviendas del extrarradio les han llevado a alzar la voz. Lo hizo ayer el presidente del colectivo vecinal, Carlos Luengo, al alertar de «la preocupación que existe entre los vecinos ante los últimos robos producidos en La Cañada». Como informó HOY, hasta cinco viviendas fueron asaltadas cuando sus inquilinos se encontraban fuera. También se han producido situaciones similares en otras zonas, como Urbanización Río Tinto. En el caso del Junquillo, su dirigente vecinal remarca «las denuncias que se están haciendo al comprobar que se pueden estar etiquetando viviendas vacías por parte de presuntos cacos».

En este sentido, el presidente de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos, Alberto Iglesias, apunta que pueden haber sido «entre 15 y 20 pisos los que se han encontrado con pinzas transparentes en sus puertas». Según esa versión, serían indicativos que se colocan por parte de ciertos individuos después de llamar al telefonillo y comprobar que no obtienen respuesta, lo que implicaría que son viviendas sin ocupar en ese momento por lo que no tendrían resistencia para desvalijarlas. La asociación vecinal pide a la Policía «que extreme la vigilancia en lugares como el Junquillo, que al estar en el extrarradio es más susceptible de este tipo de delitos». También aconseja no crear alarmismo.