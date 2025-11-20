Los vecinos de la finca Cuartos del Baño protestan en el pleno de Cáceres contra su aislamiento

Los vecinos de la finca Cuartos del Baño, cuyas casas se quedan aisladas varias veces cada año por las crecidas del río Salor cuando ... llueve con intensidad, acudieron este jueves a las puertas del Ayuntamiento de Cáceres para protestar antes del pleno contra los continuos retrasos en las obras para acondicionar el camino público Monte Almeida, que el Ayuntamiento tiene que acometer para garantizar el paso a las casas cuando la carrera principal se corta.

El alcalde, Rafael Mateos, habló con ellos y les aseguró que ayer mismo estaba previsto que las máquinas empezaran a trabajar, pero no lo hicieron para que no pareciera que se intentaba así desactivar la protesta convocada por los vecinos.

El concejal de Infraestructuras de Cáceres, Víctor Bazo, dijo por su parte que esta misma semana la empresa adjudicataria de las obras ya ha delimitado el trazado del camino, sobre el que se ha actuado mediante la colocación de estacas y cintas de balizamiento, y que está previsto que las máquinas entren a trabajar el próximo lunes.

Bazo ha asegurado que los vecinos han sido informados en todo momento de las actuaciones que se han ido realizando por parte del equipo de Gobierno.

El proceso comenzó con un litigio en los tribunales para la recuperación por parte del Ayuntamiento de la posesión indebidamente perturbada del camino Monte Almeida, y continuó la licitación de las obras, así como de la afectación del anidamiento de aves hasta el inicio de las actuaciones.

«Por fin, se dará una solución a un problema que han venido denunciando los vecinos de la zona, que quedan aislados en sus fincas cuando el río Salor sufre crecidas por fuertes lluvias», ha resaltado Bazo, que ha recordado que, una vez que finalicen los trabajos de acondicionamiento del camino, éstos tendrán una salida alternativa que les llevará hasta Aliseda.