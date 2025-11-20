HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vecinos de la finca Cuartos del Baño durante la protesta en la plaza de las Piñuelas. Jorge Rey

Los vecinos de la finca Cuartos del Baño protestan en el pleno de Cáceres contra su aislamiento

Exigen el inicio de la obra que garantizará el acceso a sus casas | El alcalde asegura que empezará el lunes

C. M.

Cáceres

Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:03

Comenta

Los vecinos de la finca Cuartos del Baño, cuyas casas se quedan aisladas varias veces cada año por las crecidas del río Salor cuando ... llueve con intensidad, acudieron este jueves a las puertas del Ayuntamiento de Cáceres para protestar antes del pleno contra los continuos retrasos en las obras para acondicionar el camino público Monte Almeida, que el Ayuntamiento tiene que acometer para garantizar el paso a las casas cuando la carrera principal se corta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    Pedro Sánchez llama desde Mérida a la movilización para mantener las políticas del PSOE
  3. 3

    Tráfico ultima la preparación de los nuevos radares en Mérida, que funcionarán en 2026
  4. 4 El queso de un pueblo de Badajoz, premiado en los World Cheese Awards 2025
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Tres detenidos por gastar 8.000 euros en gasolina con una tarjeta de un centro de educación especial de Badajoz
  7. 7 Tres afortunados en el sorteo de la Bonoloto ganan más de 58.000 euros este miércoles
  8. 8

    Habrá un radar de tramo en la avenida de Elvas de Badajoz
  9. 9 Vuelve la baliza V16 de Lidl que se agotó en horas: a precio reducido
  10. 10 Estafan casi 10.000 euros a un vecino de Valverde de Leganés haciéndole creer que su hija necesitaba dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los vecinos de la finca Cuartos del Baño protestan en el pleno de Cáceres contra su aislamiento

Los vecinos de la finca Cuartos del Baño protestan en el pleno de Cáceres contra su aislamiento