Vecinos y comercios, divididos por la restricción de tráfico en el centro de Cáceres

La progresiva peatonalización de varias calles del centro suscita opiniones encontradas entre las personas que desarrollan su día a día en la zona. Comerciantes y ... residentes siguen debatiendo cuál es la mejor opción, aunque la realidad es que no hay ni mucho menos una opinión unánime.

Después de saber que el eje San Antón-Parras-Galarza va a convertirse, la Asociación de Empresarios de Galarza ha realizado a largo del tiempo varias entregas de firmas y documentación contra esta actuación al Ayuntamiento.

Manuel Méndez, presidente de la asociación y gerente de un local de venta de colchones en la zona, indica que la última entrega de firmas ha contado con 3.000 rúbricas. Han intentado reunirse con el alcalde y el director de Tráfico, aunque, según subraya Méndez, no han recibido respuesta a la petición. El presidente reclama ante esta situación que «que se cuente con los comerciantes, vecinos y personas que van a salir perjudicadas antes de tomar estas decisiones».

El Ayuntamiento, por su parte, asegura haberse reunido «en varias ocasiones con algunos de los comerciantes de la zona». En esos encuentros, el Consistorio no compartía sus criterios porque «en ninguna de las dos vías (eje San Antón-Parras) a día de hoy existen aparcamientos de vehículos y al parking de Galarza se va a poder seguir accediendo». Además, añaden que la modificación de la ordenanza de Sistema de Acceso de Vehículos al Centro Histórico estuvo expuesta durante 30 días antes de su aprobación inicial por el Pleno Municipal «sin recibir ni una sola alegación sobre las dos calles».

Para otros negocios, como una agencia de viajes en la calle Parras, esta decisión no afecta especialmente. «Depende del negocio que tenga cada uno. A mí me da igual porque vivo del teléfono y el correo electrónico más que de otra cosa, no necesito que vean mi producto», señala una empleada.

Por su parte, Belén Fernández, que regenta una multitienda en la calle San José, cree que «en un futuro va a ser una idea buenísima», pero prefiere que lo hagan «de una vez», ya que denuncia que en la zona se corta habitualmente al tráfico de coches sin previo aviso, algo que perjudica a sus ventas. «Han cortado todas las semanas y afecta mucho. Yo voy salvando los días porque tengo una tienda online. De golpe y porrazo, llegas por la mañana y te encuentras que no hay coches y no te ha informado nadie», manifiesta.

Sin embargo, a pesar de su postura positiva al cambio, asume que esto puede afectar negativamente a su negocio que, además, es un punto de recogida de paquetes de mensajería. Esta modificación de la calle supondría aún más dificultades para los clientes que vienen en coche a por su pedido, al igual que le ocurre al negocio de venta de colchones de Manuel Méndez, situado en la misma calle.

En relación a estas restricciones de circulación que ya están vigentes en la zona, también cabe destacar un espacio que se encuentra enfrente del local se ha convertido en un punto de carga y descarga únicamente disponible para autobuses con viajeros, una de las principales fuentes de ventas del comercio.

Los vecinos

Los residentes muestran también diferentes opiniones acerca del cambio. Toñi, vecina de la zona, cree, por un lado, que es una buena solución porque hay mucho tráfico en la calle, pero su situación es especial. Su nieta, que precisa de silla de ruedas, necesita acceder con facilidad a su casa y la falta de lugares para detener momentáneamente el vehículo ha supuesto un gran percance. Ya ha tenido problemas en este sentido al tener que dejar el coche en esa zona de carga y descarga para autobuses, lo que le supuso una multa que aún siguen reclamando sin éxito. Además de eso, opina que se quedarían «muy solos» con el cambio.

Con respecto a otros, hay disparidad de opiniones, ya que en algunos casos la reducción de tráfico es un punto a favor muy importante en un barrio con una población que cuenta una edad media de vecinos bastante elevada. Por otra parte, también hay oposición porque esta alternativa pudiera restar vida a las calles, tal y como ha pasado en otras que han completado su proceso de peatonalización, resaltan varios vecinos.

Esta actuación, explican desde el Ayuntamiento, se toma en consonancia con «las políticas de reducción de emisiones, que nos hacen tomar medidas en un inicio no compartidas socialmente, pero que redundan en el beneficio de todos».