Los vecinos desalojados de Nuevo Cáceres vuelven a sus casas para recoger enseres

Los vecinos desalojados de la calle Córdoba tras el derrumbe de la parte exterior de la fachada lateral del edificio Entresierras han podido regresar ... esta mañana a sus casas, pero de momento solo para recoger sus enseres. «¿Esto se va a alargar mucho? ¿Cuándo podremos volver a casa?», preguntaba después de la noche de ayer Patricia, una mujer que vive con su pareja en uno de los inmuebles afectados a la aparejadora del Ayuntamiento. La respuesta de la responsable municipal fue clara. En principio hoy para recoger lo indispensable y a partir de ahí lo que tarden los propietarios en ponerse de acuerdo.

El Area de Urbanismo y Disciplina Urbanística supervisa la situación. Sobre la base de la inspección que se ha hecho, se emitirá un informe y con este una resolución para que se actúe con el refuerzo de la zona dañada. Los vecinos temen que la situación se alargue. «Esto nos va a salir caro. Tendremos que aprobar una derrama», asumía un propietario. Hoy también está previsto que visiten de nuevo la zona responsables municipales. Se quiere avisar al encargado de la brigada de Obras y también acudirá el administrador del bloque. «No nos atrevemos quitar los cascotes de la acera y el entorno por si esto se judicializa. Estamos a la espera antes de decidir», indicaron fuentes municipales consultadas.

Ampliar Pedro Muriel, concejal de Seguridad, sigue los trabajos de los bomberos junto a un agente. A. M.

«A ver cuándo volvemos a casa», se cuestiona Javier, otro de los afectados que anoche ya buscaba alternativa para dormir fuera de su domicilio, en este caso en el de la madre de su mujer. Curiosos y afectados seguían los trabajos de los bomberos, limpiando de objetos la fachada para evitar nuevos desprendimientos a última hora del lunes. Por entonces había dos vehículos de Policía Local, dos del Sepei y una gran escala para trabajos en altura. Ya sin luz natural, los bomberos tuvieron que trabajar con sus focos encendidos.

Letra D

El derrumbe ha afectado a las familias que viven en el lateral, en la letra D. El quinto es el que menos daños tiene, tanto en la parte que da a la fachada caída como en su terraza hacia la calle Córdoba. El acceso al bloque es por otra vía, Évora, en concreto por el número 34. El concejal de Seguridad, Pedro Muriel, que acudió al lugar de los hechos, señaló que se había precintado el acceso a las habitaciones que dan hacia la fachada dañada. Muriel comparecerá a mediodía para informar sobre el suceso.

María, inquilina afectada: «He pasado la noche bien, con muchos nervios. He venido a primera hora a recoger algunas cosas»

«El Ayuntamiento se pone a disposición de las familias. Ha sido un golpe duro. Lo principal es que no hay que lamentar heridos», reseñó. «Me da mucho miedo quedarme en casa. Vivo sola y me ha dicho mi hermana que me vaya con ella. No solo es el lateral de la fachada en mi casa por la parte de otra de las habitaciones del fondo también hay daños», comenta María Santano, que vive en el segundo piso. Esta mañana ha regresado a casa para coger algunas cosas. «He venido a primera hora. No había nadie. He pasado la noche bien aunque un poco nerviosa. A ver si pasa pronto». La comunidad estaba pendiente de algunos arreglos ya que en algunas estancias se habían detectado filtraciones cuando llovía con insistencia.

Los pisos se encuentran en un bloque de cinco alturas edificado sobre un solar de 947 metros cuadrados. Son viviendas del año 2004. Cuentan con 112 metros cuadrados, con una superficie total de 96 para el piso y 16 de elementos comunes, según el catastro. La promoción correspondió a la empresa Cae, cuyo administrador único posteriormente abandonó la mercantil y ganó una demanda laboral en vía judicial.

«Recuerdo que las hipotecas las tramitamos nosotros. En la oficina del barrio. Ha sido un susto enorme pero ha quedado ahí», explica José María Solano, que fue trabajador de la antigua Caja Extremadura en la oficina que tenía en Nuevo Cáceres y además vivió durante tres anos en uno de los pisos de ese edificio. La Policía Local ha decidido mantener cortado uno de los carriles de la calle Córdoba.