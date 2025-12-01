Uno de los vecinos desalojados en Aldea Moret: «Lo veíamos venir, las grietas eran cada vez más grandes»

Manuel Morán, uno de los vecinos desalojados, muestra la separación existente de la fachada de ladrillo desde la ventana de su salón.

María José Torrejón Cáceres Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:58 | Actualizado 14:10h.

«Las grietas en las ventanas eran cada vez más grandes. Y últimamente vi que habían cedido de más. Esto viene de largo», relata Manuel Morán Gil, un trabajador del aluminio de 68 años, ya jubilado. La suya es una de las ocho viviendas situadas en el número 6 de la calle Río Tíber de Aldea Moret que este domingo por la noche fueron desalojadas por riesgo de colapso de parte de la fachada.

Él, que vive solo, ha pasado la noche en el hotel Ara de la capital cacereña, al igual que otras tres familias (entre las que hay una pareja con un bebé). El resto se ha quedado con familiares. «Sentí un ruido. Eran los cascotes al caer. Y dije: 'Esto no me gusta'. Se veía venir», detalla. Poco después, cuenta, una de sus vecinas llamó a la Policía. Manuel lleva 38 años residiendo en el bajo. Asegura que dio por su vivienda una entrada de algo más de 100.000 pesetas aunque todavía no es de su propiedad. Y apunta que pertenece al Ayuntamiento.

Ampliar Vista exterior del bloque afectado, en la calle Río Tíber, durante la visita de los técnicos municipales, el alcalde y varios concejales. JORGE REY

Este lunes por la mañana Manuel ha vuelto a su vivienda para mostrar las desperfectos, visibles en todas las ventanas, a los técnicos municipales desplazados, que han visitado el bloque junto al alcalde, Rafael Mateos, y los concejales Víctor Bajo y Encarna Solís, responsables de las áreas de Obras y Asuntos Sociales respectivamente.

Se ha producido un abombamiento de la fachada por el sistema constructivo; la solución planteada es llevar el cerramiento de ladrillo a su sitio y luego coserlo a la estructura

«No tengo miedo a volver. Si lo arreglan... Aunque no sé el tiempo que tardarán porque no es lo mismo estar en el hotel que en casa. Aquí tienes todo a mano. Ahora tengo que coger medicación», apostilla Manuel mientras muestra las grietas de la ventana de su salón. «Esta fachada lleva doble cámara y yo veía que la pared se iba separando de la ventana», zanja. A media mañana le han comunicado que todas las casas afectadas han sido precintadas. «¿Y ahora si necesitamos coger algo cómo entramos?», se pregunta.

Parece que el regreso de las familias a sus viviendas no será inminente. «No será en los próximos días», ha precisado el alcalde, Rafael Mateos. El primer edil subraya que la prioridad en estos momentos es estabilizar la fachada y evitar su caída sobre la vía pública. «En caso de derrumbe la reconstrucción tendría que realizarse desde cero», precisa el Consistorio en nota de prensa. El Ayuntamiento indica que este inmueble no figura como propiedad municipal en el inventario, aunque anuncia que asumirá las actuaciones. El bloque consta de 48 viviendas, de las que cuatro son municipales.

«En caso de derrumbe la reconstrucción tendría que realizarse desde cero», indica el Ayuntamiento en base al informe preliminar. El origen del problema está en una falla en el encofrado

Desde el punto de vista técnico, lo que ha ocurrido ha sido un abombamiento de la fachada por el sistema constructivo, al no estar cosida al forjado. En concreto, la hoja exterior de la fábrica no estaba apoyada, se ha combado y ha acabado cediendo. Esto ha provocado una fisura, según han señalado los técnicos municipales.

Ampliar Visita realiza este lunes por la mañana a las viviendas afectadas. JORGE REY

La actuación para reparar la fachada consistirá en llevar el cerramiento de ladrillo a su sitio y luego se coserá a la estructura. De no intervenir, la parte exterior de la fachada se podría desplomar y caer. La estructura el inmueble está a salvo. Se trata, en principio, de una zona localizada, según la información facilitada a este diario sobre el terreno.

El Consistorio avanza una actuación de urgencia y ordena a una constructora que, a lo largo de la jornada de este lunes, apuntale la zona necesaria. En este sentido, el Ayuntamiento habla de una actuación en dos líneas: evitar el desprendimiento total de la fachada (de ahí el apuntalamiento) y buscar una solución técnica que permita sujetarla de forma segura al encofrado. Según el informe preliminar, el desprendimiento se ha producido por una falla en el encofrado.

El alcalde asegura que el regreso de los vecinos a sus casas «no será en los próximos días»

En estos momentos se analiza, además, el estado estructural de los distintos portales del bloque para evaluar posibles riesgos adicionales. Los desalojos se han producido en el portal número 1. Según el alcalde, los técnicos no consideran necesario evacuar los portales 2 y 3, «aunque la evolución del desprendimiento será determinante en las próximas horas», ha dicho Mateos.

La calle Río Tíber, una de las arterias principales de Aldea Moret, permanece este lunes cerrada al tráfico y acordonada a la altura del inmueble afectado. Los hechos ocurrieron en torno a las 20.00 horas de este domingo. El Ayuntamiento recuerda que el IMAS (Instituto Municipal de Asuntos Sociales) es el organismo que se está encargando de facilitar alojamiento a los vecinos que no han podido recurrir a familiares para quedarse tras el desalojo. Es el caso de Manuel.

Precedentes

No es la primera vez que ocurre algo parecido en este bloque de viviendas sociales. En febrero de 2010 otras dos familias tuvieron que ser desalojadas de sus pisos por grietas en los inmuebles. Se trataría de pisos distintos a los afectados ahora, según cuentan los vecinos. En este caso, las grietas se localizaron en el garaje del inmueble, que tuvo que ser apuntalado. El bloque consta de 48 viviendas sociales.

En 2014 el derrumbe de una fachada de Mejostilla afectó a 15 familias. Y, diez años después, en Nuevo Cáceres, cayó al suelo el recubrimiento de todo un lateral de un inmueble situado en la calle Córdoba.

Mateos ha recordado que el equipo de Gobierno ha puesto en marcha un plan de inspección de edificios. Los inmuebles construidos entre 1980 y 2007 serán objeto de revisión, siempre y cuando tengan más de tres plantas y utilicen soluciones constructivas susceptibles de riesgo estructural.

El Ayuntamiento avanza, en este sentido, que se están ultimando los pliegos para contratar por distritos una consultora externa que realice una evaluación inicial de dichos edificios con un crédito municipal de 200.000 euros. «Si se detecta algún tipo de riesgo, se comunicará a las comunidades de propietarios para que puedan encargar los estudios definitivos y acometer las mejoras necesarias», se explica.

Críticas del PSOE

El grupo municipal socialista critica la «inacción» del gobierno de Rafael Mateos en materia de vivienda tras este hecho «y el abandono de los barrios».

Lamenta el PSOE que la falta de gestión municipal obligue a esperar a «situaciones extremas» para actuar y denuncia la negativa a ejecutar casi medio millón de euros destinados a la rehabilitación de vivienda pública.

