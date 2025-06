Vecinos de Cuartos del Baño reclaman antes del pleno de Cáceres una solución a su aislamiento

Una docena de vecinos de la finca Cuartos del Baño han acudido este jueves al Ayuntamiento de Cáceres para exigir antes de la sesión ... plenaria el «inicio inmediato» de las obras del camino Montealmeida, con el objetivo de garantizar una salida a los propietarios de las viviendas, que se quedan aislados cada vez que hay una crecida del río Salor, única salida habilitada de la finca.

Coincidiendo con la convocatoria del pleno mensual ordinario, los afectados se han concentrado ante las puertas del consistorio cacereño para pedir al alcalde Rafael Mateos «una fecha concreta e inmediata» para el inicio de las obras del camino Montealmeida, como vía de evacuación segura, recoge Europa Press.

Y es que siete meses después de la adjudicación del proyecto, y tras más de una década de espera, las obras no han comenzado todavía por «varias excusas», según han apuntado los vecinos, como problemas con la empresa adjudicataria, condiciones climáticas, informes medioambientales y o la temporada de alto riesgo de incendios. Con todo ello, los vecinos aseguran que se encuentran en una «situación de abandono y falta de respuesta institucional».

Camino histórico

Antonio Gil, uno de los vecinos ha explicado a los medios que el camino público de Montealmeida se cortó en 2017. «Era un camino histórico, un camino que lo utilizábamos para el servicio de los vecinos y de la ciudadanía en general, y tuvimos que ir al juzgado para que se demostrara que ese camino era público», ha apuntado.

«El juez escucha nuestra argumentación y nos reconoce que el camino es público. No solamente nos lo reconoce a los vecinos, sino a la ciudadanía en general, que es un camino público y, por lo tanto, le corresponde al Ayuntamiento de Cáceres su mantenimiento y su puesta en servicio», ha añadido.

Al tener que volver a ponerlo en servicio tantos años después se evidencia que el camino «está totalmente perdido», por lo que el Ayuntamiento habilitó unos fondos para su recuperación, y se adjudicaron las obras por un importe de 45.000 euros.

«Pero cuando están adjudicadas las obras se dan cuenta de que le falta un documento, el de salud y riesgos en el trabajo. Se ponen en ello y no lo pueden contratar porque no tenían presupuesto, ya que en los presupuestos de 2025 no habían entrado», ha explicado Gil.

Una vez contratada la seguridad en mayo se ponen a hacer el camino pero se plantea el problema de que son terrenos de Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA), por lo que se necesitan varios informes medioambientales, entre ellos, un permiso en época de nidificación y un permiso de riesgo en las zonas naturales.

«Quiere decir que iban a hacer el camino sin esos permisos. Ahora están en trámite de esos permisos y me imagino que cuando lo tengan van a tener otras excusas. Y ese es el problema de no tener el camino», ha concluido.