Los vecinos de la Conce piden al Ayuntamiento de Cáceres que no baje la guardia tras el último altercado en la zona

Los vecinos de la zona de la plaza de la Concepción piden al Ayuntamiento de Cáceres no bajar la guardia ante el último altercado en ... la zona, que se produjo la tarde del lunes. Una riña en la que se vieron implicados varios hombres obligó a trasladar a un herido al Hospital Universitario con una brecha sangrante en la cabeza y una fuerte contusión craneal. Los hechos se produjeron sobre las 17 horas en la calle Ríos Verdes.

El herido indicó que la agresión se produjo tras un altercado originado por un acercamiento de un animal perteneciente al presunto agresor. Según el testimonio que recogió este cuerpo de seguridad el supuesto causante de la herida «habría llegado a exhibir un arma blanca» y «posteriormente habría utilizado una barra metálica para golpear al afectado».

Desde que el pasado verano se produjo una pelea en la que uno de los implicados esgrimió un arpón de pesca, los vecinos de la zona están vigilantes sobre la seguridad en el barrio y exigen al Ayuntamiento que se lleve a cabo la reunión de seguimiento que se exige desde hace un mes. «Estamos a mediados de noviembre y no nos han contestado», señala Reyes Caldera, una representante de los residentes en esa zona, que, reconoce, no obstante, que la situación «ha mejorado» desde el verano pasado a esta parte. Ella cree que este último altercado debería ser suficiente para que el Ayuntamiento convoque la reunión que se le ha solicitado y no se relaje sobre lo que sucede en este barrio, muy próximo a la Plaza Mayor de Cáceres y al meollo monumental, con tránsito de turistas.

Al parecer el causante de una buena parte de los problemas en este barrio es un hombre acompañado por un perro que sufre enfermedad mental. Desde la asociación Nadie Sin Techo Cáceres se indica que «la problemática de las peleas es algo normal entre personas que sufren el castigo de vivir indignamente» y que esta situación «no se trabaja solo en los despachos, sino que hay que acompañar y estar con las personas que sufren esta situación».

Refuerzo

Según el Ayuntamiento la Policía Local y Nacional lleva a cabo el refuerzo comprometido el pasado verano. Se anunció que agentes vigilarían el recinto en horario de mañana y tarde con el fin de que su presencia tenga un efecto disuasorio entre las personas que se dan cita en este punto y que impiden la normal convivencia.

El altercado del pasado verano hizo movilizarse a los residentes, que celebraron una reunión para analizar la problemática y pedir más seguridad al comprobar la deriva que iban tomando los hechos. Asistieron 47 vecinos a la convocatoria. Posteriormente, durante los primeros días de agosto vecinos de la zona, hosteleros, Policía Local, Policía Nacional, Subdelegación del Gobierno y Ayuntamiento se sentaron para buscar una solución. Durante los últimos meses los vecinos de esta zona han llevado a cabo una encuesta sobre la inseguridad en la zona cuyos resultados se han pasado al Ayuntamiento y que se darán a conocer en los próximos días.

El barrio ha sufrido este problema en distintos momentos de su historia, pero la situación mejoró tras la profunda reforma que se llevó a cabo hace algo más de una década. En ella, además de la creación de una zona infantil, se dio espacio a las terrazas y restaurantes de la zona, en las que actualmente hay una gran afluencia, convirtiéndose en un barrio de moda al que van personas de todo Cáceres sobre todo al mediodía y para el 'tardeo'. Se trata de un punto de la ciudad en el que también persisten pequeños comercios de toda la vida y que también cuenta con numerosos apartamentos turísticos.