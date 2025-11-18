HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 18 de noviembre, en Extremadura?
Foto de presencia policial en la plaza de la Concepción el pasado verano. HOY

Los vecinos de la Conce piden al Ayuntamiento de Cáceres que no baje la guardia tras el último altercado en la zona

La asociación de personas sin hogar pide más ayudas para las personas que viven «indignamente»

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:32

Los vecinos de la zona de la plaza de la Concepción piden al Ayuntamiento de Cáceres no bajar la guardia ante el último altercado en la zona, que se produjo la tarde del lunes. Una riña en la que se vieron implicados varios hombres obligó a trasladar a un herido al Hospital Universitario con una brecha sangrante en la cabeza y una fuerte contusión craneal. Los hechos se produjeron sobre las 17 horas en la calle Ríos Verdes.

