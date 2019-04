Los vecinos y el comercio de la calle Viena de Cáceres reclaman alternativas para aparcar Calle Viena, repleta de coches en la zona que será peatonal con la reforma. :: armando méndez La alcaldesa visitó a los afectados y les consultó por la peatonalización prevista, que implica la supresión de más de 50 estacionamientos MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Martes, 2 abril 2019, 08:29

Luces y sombras alrededor de una peatonalización que ya está en marcha y sobre la que surge una duda entre los afectados. Los vecinos y negocios de la calle Viena reclaman alternativas para estacionar el coche. Los planes que el Ayuntamiento tiene para esa vía pasan por crear una franja de 15 metros de ancho exclusiva para los viandantes en la acera de los pares. Justo enfrente se proyecta una calzada con tres carriles para el tráfico, dos de subida hacia Virgen de Guadalupe y otro hacia la Madrila y Rodríguez de Ledesma.

El problema de los estacionamientos es el que más incertidumbre crea entre los residentes y empresarios. Muchos de ellos se lo trasladaron personalmente a la alcaldesa. Elena Nevado se acercó hace varias semanas a la calle para hablar con ellos e incluso les entregó un documento para que le hiciesen llegar a través del mismo aquellas sugerencias que considerasen oportunas. Transformar la calle en una arteria semipeatonal supondrá la supresión de más de medio centenar de estacionamientos.

«Estoy segura de que la franja peatonal de los pares quedará bien. Pero la cuestión es que no sabemos dónde vamos a poder dejar el coche cuando vengamos a trabajar». Es el planteamiento que se hace Marta Rubio, gerente de Copegraf. La conocida imprenta se ubica desde hace años en la parte por la que circularán los vehículos. «Ahora puedes dejar el coche un momento y hacer una gestión. Cuando cambien todo será imposible. Se lo dijimos a la alcaldesa cuando vino. Queremos facilidades», resalta la empresaria.

TESTIMONIOSMirian León Estética «La zona peatonal quedará perfecta pero hay que ver el uso que se da»Felicitas Cansado Vecina «No me gusta. Es la salida natural a la carretera de Salamanca»José Casallo Quiosco de prensa «Todo lo que sea ganar espacio peatonal siempre es bueno»Marta Rubio Imprenta «Le dijimos a la alcaldesa que faltarán aparcamientos»

El debate se anima sobre la peatonalización que viene. Un trabajador pregunta en la tienda de la imprenta por el carril bici. En su momento se abordó como opción para conectar también por allí el centro y el Parque del Príncipe. Sin embargo, en la presentación que hizo la alcaldesa el pasado viernes no hubo mención a ello. Tampoco aparece en el boceto inicial elaborado. «Si no podemos aparcar y no nos facilitan el uso de la bicicleta, al final nos acabará costando dinero ir a trabajar. El parking de Primo de Rivera no es opción. Es muy caro», sugiere.

A su lado, una clienta aún eleva más la crítica. «Estoy hasta el gorro de obras. No me gusta nada lo que quieren hacer. Esta vía es salida a la carretera de Salamanca a través de Rodríguez de Ledesma. Son ganas de complicar las cosas. Me siento muy perjudicada», zanja Felícitas Cansado. Muestra su descontento con la gestión municipal de este asunto, pese a recordar sus vínculos con el PP.

Una de las propuestas que sugieren los afectados es que se les den facilidades para utilizar el parking de Primo de Rivera. «Los precios son altísimos. Se podría ver la alternativa de una rebaja, algún tipo de tarjeta para quienes nos vemos perjudicados por esto», resume Marta Rubio. En el mismo sentido se expresa Mirian León. Regenta Belleza Absoluta, el salón de imagen situado justo en la acera que se ampliará hasta 9,3 metros para ser peatonal y que se unirá al jardín central de seis metros.

«La zona para peatones va a quedar perfecta. Será estupenda. Pero además de la estética hay que valorar el uso que tendrá y cómo nos afecta», reseña la empresaria. Admite no tener claro cuál será el desenlace del proyecto. «La alcaldesa vino y nos consultó. Es de agradecer que se nos tenga en cuenta y que se valoren nuestras opiniones. Se las hicimos llegar. Pusimos interés en el problema de los aparcamientos. Para nosotros es fundamental», insiste.

Hija de comerciante

Llama la atención que Elena Nevado acudiese hace varias semanas a la calle Viena y no dudase en preguntar a los propios interesados. «La alcaldesa nos dijo que era hija de comerciante y que quería saber nuestra opinión. Y se la dimos», recuerda también Marta Rubio, de Copegraf. La regidora habló con los empresarios de forma discreta, sin cámaras por medio. Ha sido después cuando ha trasladado a los medios de comunicación el resultado del estudio de la empresa adjudicataria del documento técnico en el que se aborda el cambio. Universal de Innovación y Gestión SL firmó un contrato de 22.977 euros con el Ayuntamiento y trata de responder a las cuestiones que surgen. Entre ellas está la supresión del medio centenar de aparcamientos. La zona azul tiene en la calle reservadas 55. En la ampliación que no se llegó a ejecutar se iba a los 62. Ayer en el tramo en el que se interviene había estacionados 53 vehículos a mediodía. El proyecto cuenta con una dotación económica de 573.000 euros.

«Al menos no vamos a una peatonalización total como se dijo en su día. Hubiera sido un error grave. Ahora me perjudica, pero no tanto», concreta Enrique Caballero, que tiene una tienda de reparación de calzado en la acera de los impares. En el centro, junto al jardín, queda el quiosco de prensa. El punto de vista de su responsable, José Casallo, es el más optimista. «Saldremos todos ganando. Todo lo que sea ganar espacio para el peatón es positivo».