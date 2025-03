Vecinos de un bloque del Junquillo, en Cáceres, ganan un litigio a la Junta de medio millón de euros

Varapalo para la Junta de Extremadura en una de las urbanizaciones que más quebraderos de cabeza ha dado a la administración regional, el Junquillo. Los ... primeros vecinos se fueron a vivir allí en octubre de 2012. Habían pasado ya cinco años, entonces, desde que se sortearon los pisos del Plan 60.000. Viviendas de 80 metros cuadrados con garaje y trastero por unos 68.000 euros. Otras más pequeñas, apenas superaban los 58.000. En una zona en expansión, junto a centros comerciales como Carrefour o el Ruta de la Plata y a la vez en plena naturaleza.

Las informaciones que publicó este diario tras la entrega de llaves en el complejo San Francisco muestran a parejas sonrientes, familias felices y que no dudaban en abrazarse y darse enhorabuenas. Lo que no sabían entonces es que los problemas, lejos de solucionarse, tendrían continuidad en sus propias casas. En el edificio Cañada Real viven 180 familias y en una sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 han conseguido que les den la razón en sus reclamaciones. Urvipexsa, la empresa pública que dirigió esa promoción, deberá afrontar reformas y arreglos por un importe que ronda el medio millón de euros.

«Aquí ha habido problemas desde el principio. Deficiencias de todo tipo: grietas, la rampa del garaje, las placas...», relata Carlos Luengo. Vive en un quinto piso y es presidente del colectivo vecinal. «Se reclamaban obras y reparaciones de los daños y defectos de habitabilidad y construcción existentes en el edificio», admite la Consejería de Movilidad. El importe es de 459.411,05 euros, sin incluir el IVA.

Urvipexsa, no obstante, ha recurrido el fallo judicial. «Está pendiente de la resolución del recurso alegando la inexactitud y/o las reparaciones ya acometidas con anterioridad a la sentencia. Solo afectaría a un inmueble», replica la administración regional.

Urvipexsa ha entrado en pérdidas al tener que provisionar en sus cuentas esos 459.000 euros, sin incluir el IVA

«Por fin tenemos las llaves de casa», decían hace ahora una década los primeros inquilinos del Junquillo. Los mismos protagonistas podrían completar hoy esa declaración con el fallo que avala la demanda presentada por las deficiencias del bloque. Tal es el calibre de la reclamación que Urvipexsa ha presentado pérdidas en el último ejercicio. Asume la mercantil pública en la memoria del sector público que completa el anteproyecto de presupuestos de la Junta para 2023 que esas perdidas son «consecuencia» de la sentencia que estima parcialmente la demanda interpuesta.

Los vecinos de Cañada Real han tenido su propio via crucis. «Las placas solares y el agua caliente, las rampas del garaje que no daban de sí y volvían a estropearse ya que por allí pasan decenas de coches y no estaban preparadas, humedades, malos olores en algunas viviendas...». La descripción la hace en un letanía que no se termina Elisa Sánchez. Es la administradora del bloque, que corresponde a la empresa Legal y Fincas. Los residentes atendieron su sugerencia de acudir a la vía judicial cuando vieron que Urvipexsa no respondía.

«Al principio había fluidez. Tuvimos reuniones con el gerente y les íbamos explicando los problemas. Todo cambió cuando comprobaron que el importe de las reparaciones era muy costoso», cuenta.

La Junta ha recurrido y será la Audiencia Provincial la que resuelva el caso sobre el primer edificio del Junquillo

Los vecinos han debido contratar abogado y peritos y han cubierto con derramas los importes. La primera sentencia ha sido un alivio. Aunque no es definitiva. «Los propietarios han debido costear arreglos urgentes. Había partes que se caían», concluye Elisa Sánchez.

La administradora, no obstante, matiza. No ha sido una reclamación económica. «Lo que se pidió es que se solucionen los problemas y defectos constatados. Los peritos los han documentado y lógicamente se han cuantificado», aclara.

Urvipexsa ha debido provisionar ese casi medio millón de euros en sus cuentas a la espera de la sentencia definitiva. El de Cañada Real es uno de los bloques más grandes de la capital cacereña.