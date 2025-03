Varios partidos perfilan una gran coalición cacereñista para las próximas elecciones

Magdalena Nevado: «Vox va a entrar en el Ayuntamiento de Cáceres con fuerza»

«Las encuestas nos dan unas buenas expectativas, aunque nosotros somos muy prudentes, pero por lo que vemos en la calle esta vez vamos a entrar en el Ayuntamiento de Cáceres con fuerza». El pronóstico lo hace Magdalena Nevado. Es uno de los rostros más reconocibles en Cáceres de la formación que dirige Santiago Abascal. Puso en marcha el partido en la provincia, presidió la gestora provincial antes de que la presidencia la ocupase Óscar Fernández y es diputada nacional, portavoz en la Comisión de objetivos de desarrollo sostenible, la conocida Agenda 2030.

«Cada vez tenemos más gente comprometida. Trabajamos en una buena candidatura en el Ayuntamiento, pero también a nivel provincial. Hay muchísimo optimismo», dice Nevado, que evita dar nombres sobre la lista y su número 1. Ha sonado Raquel Mirat, aunque en el partido no se entra en especulaciones. En 2019 su candidato fue Teófilo Amores. Meses después de ser elegido abandonó Vox pero no dejó su acta, algo que le siguen reprochando con escraches incluidos en los plenos. Su sustituta hubiese sido la número 4 de la lista, Ángela Talavero Belmonte, una joven considerada como uno de los valores del partido. «Hay gente que no sale y es muy válida», insiste Nevado. Las perspectivas de otras opciones como Cs no son tan halagüeñas, aunque el ánimo no decae,

El coordinador de la Agrupación local es Joaquín Valhondo. El pasado viernes se convocó una asamblea. Si Raquel Preciados decide dar un paso al lado, ese puede ser uno de los nombres que lideren la lista naranja, en la que no estará ya Antonio Bohigas, independiente y 'fichaje' estrella de 2019.