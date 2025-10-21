HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Juan Gabriel Vásquez participa en la VI Bienal Vargas Llosa. HOY

Juan Gabriel Vásquez

Escritor
«De Vargas Llosa aprendí la pasión y la dedicación total al oficio de escritor»

El autor colombiano, que ganó el premio de novela de la Bienal Vargas Llosa en el año 2021, participa en varios actos de la gran cita cultural en la región, que comienza este miércoles en Cáceres

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Martes, 21 de octubre 2025, 20:15

Siete novelas (entre ellas pa premiada 'El ruido de las cosas al caer'), dos volúmenes de cuentos, dos libros de ensayos e infinidad de artículos ... del opinión en prensa, que compilará en un próximo libro, pespuntean la trayectoria de Juan Gabriel Vásquez (Bogotá, 1973), que participará en la VI Bienal Vargas Llosa. Con sede principal en la capital cacereña, en donde el sábado se entregará el premio Bienal de Novela, hay actividades también en Trujillo y en Badajoz. Vásquez, considerado uno de los escritores latinoamericanos más importantes de su generación logró este certamen en 2021, en la edición que se celebró en México. La de Cáceres es la primera que cruza el océano y se celebra en Europa y contará con diferentes encuentros entre escritores que tienen lugar en directo, con público. Este autor intervendrá este miércoles en el acto inaugural y el jueves debatirá con Fernando Savater y Andrés Trapiello sobre 'Las preguntas de la vida' a las 20.30 horas. Les moderará Ricardo Cayuela.

