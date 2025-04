Vara dice que el nuevo proyecto de la mina de Cáceres es diferente y «habrá que volver a verlo»

Claudio Mateos Cáceres Viernes, 27 de mayo 2022, 21:08 Comenta Compartir

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, considera que el nuevo proyecto que tiene Extremadura New Energies (filial de Infinity Lithium) para la mina y planta de tratamiento de litio de Valdeflores es «diferente al que se había anunciado», y por lo tanto «habrá que volver a verlo». En declaraciones a Onda Cero, ha asegurado además que es la Junta «la administración que tiene que tomar la decisión».

Estos comentarios de Fernández Vara se producen dos días después de que el pasado miércoles la empresa de la mina presentara al alcalde de Cáceres, Luis Salaya, los cambios introducidos en el proyecto minero, el más importante de ellos que la explotación pasaría a ser bajo tierra en lugar de a cielo abierto, pero también otros que tienen que ver con un menor consumo de recursos hídricos y procesos de tratamiento del litio menos contaminantes que los expuestos inicialmente.

Tras esa reunión, Salaya reiteró su rechazo a la mina, si bien admitió que una mina bajo tierra sería menos dañina para Cáceres que una a cielo abierto, e invitó a que se abra un "debate social" al respecto. Ahora es el presidente de la Junta el que da un paso más e indica que si, efectivamente, el nuevo proyecto es tal y como lo presentan los promotores, tendrá que ser analizado por el ejecutivo autonómico antes de pronunciarse a favor o en contra.

El proyecto original de mina a cielo abierto fue paralizado por la Junta en abril de 2021 al denegar el permiso de investigación 'Valdeflores' solicitado por la empresa, que recurrió la decisón primero por vía administrativa y después en los tribunales. El asunto está pendiente de ser resuelto por un juzgado de Mérida, y hasta entonces la firma promotora asegura que no se pueden iniciar los trámites administrativos del nuevo proyecto subterráneo.

El motivo que dio la Junta para denegar el permiso de investigación fue que no tenía sentido concederlo para un proyecto que implicaba una actividad extractiva minera en un paraje donde está expresamente prohibido por el plan de urbanismo de Cáceres.

Independientemente de lo que ocurra con ese contencioso judicial, Extremadura New Energies considera que cuando se presente el definivo proyecto de mina bajo tierra no necesitará una modificación urbanística, ya que no estaría sometida al plan al no ser en superficie. Luis Salaya ha negado esa posibilidad y asegura que la norma urbanística municipal afecta no solo al suelo, sino también al subsuelo y al vuelo.

