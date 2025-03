'Vandalismo' cultural en forma de pegatina en Cáceres

Estamos acostumbrados a caminar por la calle e irnos topando con un torrente de mensajes de todo tipo: de la señal de tráfico al rótulo ... publicitario o el anuncio hecho a mano. En Cáceres, además, pueden leerse frases de Quevedo, Rosalía de Castro, Walter Benjamin, Aristóteles o Kierkeegard, por citar solo a algunos. Entre el compro oro, la excursión a Madrid para el próximo puente o la casa de cuatro habitaciones luminosa, céntrica y barata se cuelan reflexiones profundas y versos tatuados con tinta negra y roja en pegatinas que decoran farolas, postes, papeleras y otro mobiliario urbano. «La tristeza puede llorarse, pero la impaciencia de la alegría no es fácil de conjurar», escribió la escritora y filósofa Simone de Beauvoir o «el conformismo es la forma moderna del pesimismo», firmó el recién fallecido y también filósofo Antonio Escohotado.

Esas frases ya han sido leídas por viandantes de la ciudad, junto a otras, transcritas por las dos personas que se esconden detrás de Cromática Crew, dos treintañeros, un hombre y una mujer, a los que les mueve el afán de reivindicar las calles como espacio de todos. Desde hace tres años fabrican artesanalmente esos adhesivos y los van colocando por lugares por donde pasan. También hacen inscripciones con rotuladores 'Posca', que son fácilmente borrables.

'Vandalizando tu indiferencia' es el subtítulo con el que han bautizado una acción que nació por una necesidad de expresarse, sin, como cuentan, dañar a nadie. «Es vandalismo cultural, sí, pero no va contra la gente. No le vamos a poner una pintada a una persona en su casa, siempre intentamos tirar de farolas, señales, cubos de la basura o escaparates de sitios que están sin negocio, no queremos molestar».

Reivindicación

La reivindicación de la asignatura de Filosofía, permanentemente amenazada en los programas educativos, también late en el fondo de esta propuesta urbana. «Queremos hacer pensar, somos muy conscientes de que nadie va a leerse un libro de Kant porque vea una frase suya, pero vas andando y ves una frase curiosa y reflexionas sobre ella, ves el nombre de un autor que a lo mejor no conocías y te interesas por él, es una manera de acercar la cultura», señalan en entrevista con este diario.

Al más puro estilo Banksy, no quieren dar sus nombres ni aparecer físicamente porque son conscientes de que su acción puede ser multada. Tatuador y redactora de textos académicos, respectivamente, eligen bien las frases, todas ellas con un porqué. «Intento visibilizar a las mujeres, en literatura es más sencillo pero en filosofía cuesta más porque es una cosa como de señores antiguos, quiero hacer un acercamiento al feminismo pero no a ese que hay ahora en el que todo vale, sino al teórico», indica ella. Rechazan el positivismo y también la solemnidad. No tienen fecha estipulada para salir a poner sus mensajes. «A veces salgo a comprar el pan y pongo una, aunque también hacemos batidas, las llevamos siempre en el bolso». Todas son diferentes, principalmente de textos aunque también con algún dibujo, sobre todo perfiles de autores.

Ampliar Cada uno de los mensajes de estos adhesivos son únicos. jorge rey

La reflexión sobre los espacios públicos y su uso está muy presente. «Es injusto que tú puedas andar por la calle y puedas ver un cartel de publicidad del Burger King enorme y tú quieras poner algo y esté prohibido, la calle también es mía», sostienen. ¿Hay política en esta propuesta? «No vas a ver proclamas, pero hay una ideología que no compartimos», señalan aludiendo a la extrema derecha.

Aunque esta acción es totalmente analógica, tiene también su reflejo en el mundo digital, en concreto en Instagram, en donde les siguen personas de muchos sitios del mundo. «Con el postureo que hay en esa red, nos hace ilusión meter a autores como Kant, que era un señor súper aburrido», bromean. Hay gente que se les quiere unir. «Les decimos que lo hagan si quieren, que hagan pegatinas, ahí tienen las calles y tienen los filósofos».