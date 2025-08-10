Se limpian, pero al poco tiempo vuelven a aparecer sucios, con pintadas. El vandalismo afea de nuevo los bancos del Paseo Alto, decorados con ... azulejos al puro estilo Gaudí y el Parque Güell de Barcelona. Los grafitis que lucen en la actualidad son recientes, según se confirma desde la asociación sociocultural Paseo Alto.

Este colectivo insiste en una petición recurrente: que se incremente la vigilancia policial en el lugar. «Hay más dejadez que nunca. Y no hay presencia policial en esa zona, que es donde se hacen los botellones», se indica desde la asociación en referencia al área donde están los bancos. «Los jardines están dejadísimos», agregan.

El pasado mes de marzo dueños de perros que frecuentan este recinto alertaron de los daños que los cristales procedentes del botellón estaban ocasionando en sus mascotas.

Esta queja se unía a otra más antigua lanzada desde el ámbito vecinal, que viene denunciando desde hace tiempo la concentración –no autorizada, en teoría– en este punto de jóvenes para consumir alcohol y las molestias causadas a las viviendas más cercanas. «Llaman a la Policía, pero va poco», resumía Joaquín Valhondo, presidente de la Federación Distrito Norte, de la que depende el Paseo Alto.

Papeleras y contenedores

Entre las sugerencias que lanzan los dueños de mascotas para tratar de evitar los pequeños cristales que permanecen en el suelo está la instalación de papeleras y más contenedores.