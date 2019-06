«No vamos a gobernar con el rodillo» Rosario Cordero, antes de la entrevista, en el salón de plenos. :: l. c. Rosario Cordero Martín | Presidenta de la Diputación de Cáceres El nuevo Gobierno provincial contará con una vicepresidencia más que el anterior y la estructura se dividirá en dos grandes áreas MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Viernes, 28 junio 2019, 08:11

Inicia mañana el que será su segundo mandato como presidenta de la Diputación cacereña y sus palabras -y también sus gestos- revelan que está más responsabilizada de lo que cabía esperar por la formación de su próximo Gobierno. Dice que lo está meditando, aunque ya tiene algunas ideas definidas. Aumentará una vicepresidencia y dividirá la estructura de funcionamiento administrativo en dos grandes áreas. Rosario Cordero Martín (Cáceres, 1966) quiere completar el trabajo que inició en 2015 en materias como igualdad, diversidad o mayor autonomía de los municipios. En su primera entrevista antes de su toma de posesión no rehuye los aspectos más polémicos de su gestión, el cese de la anterior interventora y las relaciones con el Ayuntamiento de Cáceres, incluidos. Pese a su mayoría absoluta, rechaza utilizar el rodillo. «La ciudadanía no espera de los políticos ese rodillo o enfrentamientos sino que nos pongamos de acuerdo».

-¿Cómo encara su segundo mandato en el Gobierno provincial?

-Lo iniciamos con mucha ilusión. También con un poco más de responsabilidad. En estos cuatro años me he dado cuenta de que puedes mejorar, entonces sientes más responsabilidad. Fue más fácil hacer la estructura y distribuir el Gobierno en 2015. Ahora conozco más la casa. La política cambia mucho y ahora hay preferencias como medio ambiente, energías sostenibles... Igual que el despoblamiento. Nadie me lo tenía que explicar. Vengo del mundo rural. Estaba cansada de estudios que se quedaban en las estanterías o en los archivos y nunca se ponían en práctica. La Diputación asume el reto demográfico.

-Hace cuatro años el PP se abstuvo y Cs apoyó su investidura. ¿Espera que se repita?

-Ya he hablado con PP y Cs y hablaré con ellos de la organización la semana que viene. No sé lo que harán. Si se vuelve a repetir esa abstención o ese voto a favor yo lo agradeceré. Está bien comenzar con buen pie.

-La oposición la ha acusado a veces de falta de diálogo...

-No sé qué causas rompieron el dialogo cuando yo estaba en la oposición, pero no hubo consenso. Yo quise recuperarlo al gobernar. Para la oposición puede que no haya consensuado, pero hemos hablado de todos los temas. Ahí están los ejemplos del refugio de animales, que era una propuesta del PP y nosotros recuperamos. O los campos de fútbol para Cáceres, que planteó Cs. Yo sí eché de menos el apoyo de la oposición cuando se decidió el cese de la interventora. Lo supieron por mí y por qué se tomó esa decisión. Hay casos en los que todos los grupos políticos debemos estar juntos. De lo que se trata es de mejorar la vida de los cacereños y de los municipios.

-Entonces, ¿qué cabe esperar de su Gobierno con 15 diputados? ¿El rodillo de la mayoría absoluta o acuerdos como el de presupuestos con Cs pese a que no necesitaban su voto?

-No necesitábamos a Cs, pero sí estamos abiertos a que ciertas cosas que pueden ser buenas se hagan. Hemos pensado en el deporte base, en los jóvenes. ¿Rodillo? El rodillo no es bueno. Nunca he sido mujer de rodillo. No vamos a gobernar así. En este momento la ciudadanía no espera de los políticos el enfrentamiento o ese rodillo, sino que ante ciertos temas nos pongamos de acuerdo y eso redunde en mejorar la vida de los ciudadanos. Algo que debe servir para el acuerdo es el hospital provincial.

-¿Cuál es su propuesta para dar uso al edificio cuando quede vacío?

-Requiere altura de miras. Me gustaría que fuera una decisión de consenso con el Ayuntamiento, sin olvidar que es patrimonio de Diputación. Hay una plataforma que quiere una residencia de mayores. No renuncio a ninguna opción. No digo cuál es la mejor. Hay otras que vendrán. Cáceres va a tener muchas posibilidades en estos años. Debe ser algo que dé vida, que genere empleo y piense en los jóvenes. Si hay algo que la ciudad necesita y no existe, el hospital es el sitio ideal. Espero que prime el consenso y no ocurra como en Badajoz.

-¿Qué es lo que más le ha gustado de lo que ha hecho en estos años?

-Hemos priorizado la autonomía local. Soy alcaldesa y los alcaldes hemos decidido más que nunca. Son ellos los que están allí y han decidido sobre empleo, infraestructuras... Ha crecido el presupuesto en los planes de cultura un 20 por ciento. Ha sido la legislatura de la igualdad, con ayudas para asociaciones en todo el territorio, en las Ampas. Para crecer en la igualdad hay que hacerlo en los colegios. En la despoblación ha habido programas que no existían. Y planes de empleo propios. Se habla de la España vaciada pero no de las numerosas oportunidades de las 14 comarcas: patrimoniales, naturales, medioambientales... una provincia transfronteriza, que nos da muchas posibilidades. Ha sido una Diputación inclusiva, con el Diputación Integra y los más de 500 empleos creados. La discapacidad en el mundo rural es más difícil. Hemos demostrado sensibilidad. Son personas muy capaces. Voy a los pueblos y veo columpios adaptados, aunque en ese pueblo haya solo dos niños. Tienen el mismo derecho. También hemos trabajado en recursos humanos, promoción interna, sacar plazas para bajar el porcentaje de interinidad, la carrera profesional...

-¿Y lo que menos le ha gustado?

-El plan económico de los dos primeros años nos coartó el consorcio medioambiental. Hay un problema de depuración de aguas residuales. Vamos a firmar convenios y protocolos con la Junta. Se necesitan 100 depuradoras. Es un tema que hay que solucionar. El consorcio va a ser una de mis prioridades. Lo voy a recuperar con el mismo nombre, Medio XXI.

-¿Se ha visto en medio de una especie de fuego cruzado entre su propio partido y la oposición a cuenta del reparto de inversiones?

-Tenemos que gobernar para todos. Los cacereños y cacereñas han votado a quien han considerado. Esos vecinos tienen derecho a que esta institución invierta en sus municipio. Ha sido la legislatura con más planes generales para todos, con independencia del color político. Eso la ciudadanía lo ve bien. A nivel de partido a lo mejor te crea ciertos conflictos, pero al final son entendidos. Tenemos un presidente de la Junta que da ejemplo de consenso.

-¿Llegó a sentirse cuestionada o a dudar de que sería elegida presidenta por su partido? Su nombramiento tardó días en anunciarse.

-Nunca me quedó ninguna duda. Tenía la certeza y se lo agradezco a Miguel Ángel Morales (secretario provincial del PSOE). Desde el primer momento me dijo que tenía un proyecto de otra legislatura, pero que debía dar paso al proceso interno. Se había comprometido con los partidos judiciales. Y así fue. Fue una cuestión de procedimiento, nada más. Las dudas pudieron ser porque en Badajoz se anunció pronto y aquí no.

-Solo siguen 5 de 15 diputados. ¿Ha habido una depuración?

-Ha habido un Gobierno con el que las cosas han salido bastante bien, con una Diputación cercana y útil. Hay que mantener el equipo. Mucha renovación no sería buena. 10 y cinco está bien, con ocho hombres y siete mujeres, incluida una como presidenta.

-¿Sabe ya su Gobierno?

-Tengo la estructura. Pero aún tengo que limarlo. No hemos hablado directamente. Lo haré el lunes. Quiero anunciar el equipo de gobierno el miércoles. En la estructura habrá dos grandes áreas. Una de servicios territoriales y otra de servicios centrales. Tendrán mucha relevancia el reto demográfico y el asesoramiento a municipios, con mas servicios y competencias. También ese consorcio de medio ambiente. La prioridad desde el principio será constituir el consorcio medioambiental

-¿Mantedrá dos vicepresidencias?

-Vamos a recuperar una. Serán tres.

-¿Continuará con cinco liberados?

-Lo estoy viendo aún.

-Con la anterior alcaldesa tuvo varios desencuentros. ¿Espera que eso cambie con Luis Salaya?

-Hubo algún desencuentro -con Elena Nevado- al principio. Luego cada una nos respetamos y estuvimos en nuestro lugar. La relación fue la justa. Pudimos presentar un proyecto Edusi. Hubo ese acuerdo. Ahora hay temas interesantes: el colegio mayor, el Cuartillo, el hospital provincial... Esa relación Ayuntamiento-Diputación se intensificará. Lo he hablado con Luis. ¿El Sepei? Cada administración lucha por sus intereses.

-¿Aumentará la convocatoria de empleo público?

-Hay gente con 20 años de interinidad. Con las convocatorias que se han sacado, se ha avanzado. Se tienen que seguir sacando plazas. Va a haber muchas jubilaciones y debe haber, a la vez, ese relevo generacional. Ningún servicio puede tardar en ocuparse. Va a haber convocatorias

-¿Se equivocó al cesar a la interventora?

-Tenía toda la confianza en que iba a funcionar, pero me di cuenta de que era imposible. Las cosas no salían. Le deseo lo mejor, aunque no hacía ningún beneficio. Se avaló por el juzgado, el TSJ y ahora el caso está en el Tribunal Supremo.

-¿Será su último mandato?

-No lo sé. Hablé de manera honesta y me arrepentí luego. Quería seguir. Cuatro años se hacen cortos. Quería esos ocho años para completar proyectos como el consorcio medioambiental. No sé qué pasará. Vamos a trabajar estos años y ya veremos luego qué ocurre.