Valoriza planea hacerse cargo de la limpieza y la basura en Cáceres desde el 1 de febrero

Sucesión de contenedores quemados en lo que va de año

Hasta ocho contenedores se contabilizan en el listado de los que se han quemado en este inicio de año. Hubo dos en la calle García Plata de Osma , de papel-cartón y residuos sólidos urbanos. Se encontraron así en la mañana del 2 de enero y fueron sustituidos en cuestión de horas. También se vieron afectados tres más a pocos metros de allí. Posteriormente se repitió la situación en la misma calle y de hecho aún se observan las señales del fuego en un contenedor aledaño que también se quemó pero no quedó inoperativo. En las inmediaciones del edificio Alcoresa, asimismo, en la avenida de Alemania, se han detectado situaciones similares con los envases de recogida de basura dañados. En Conyser ya señalaron que se trataba de actos vandálicos. En total, se calcula que han sido ocho contenedores los que han sufrido daños por el fuego. No se había presentado denuncia. La concesión lo vincula con vandalismo propio de las celebraciones ya que varios de los que han ardido lo hacen con facilidad. Son los de papel-cartón, en los que se acumula material sensible que reacciona con rapidez cuando entra en contacto con petardos, se pone a modo de ejemplo. En Cáceres hay más de 3.000 envases de los que 1.500 son de residuos urbanos.