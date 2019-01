Será que ya he vivido lo suficiente para empezar a ordenar cosas en mi cabeza. Parece que España está como 'vaca sin cencerro', completamente perdida y desorientada. Parece que es época de pensar en singular y no en plural, parece que no se lleva el sentir, pensar y ser, y está de moda el tener aunque sea con violencia. No sólo estamos viviendo el desprestigio y el fracaso de la clase política sino que además se está radicalizando, al igual que la sociedad, hacia posturas extremistas. El movimiento independentista catalán sigue y seguirá atacando y amenazando la unidad de España. Y las injusticias y diferencias sociales continúan en alza sobre todo entre las diferentes comunidades autónomas. Y lo último... que nuestros políticos extremeños han dado 'la campaná a nivel nacional y han recibido un aluvión de críticas por pedir en estos momentos la aplicación del artículo 155 en Cataluña, y francamente, se lo merecen. Extremadura tiene ya bastantes problemas como para meternos en camisa de once varas, parece que al parlamento extremeño no sabe qué hacer y le sobra el tiempo.

En contra, aplaudo la campaña virtual que han lanzado dos empresas de marketing en You Tube a fin de que veamos y preguntemos más a los abuelos. Muchos de ellos vivieron la guerra civil y la postguerra, ellos nos pueden contar muchas cosas que no hemos vivido en cuarenta años de prosperidad y democracia. En estos tiempos del individualismo, no tenemos en cuenta lo suficiente a los ancianos y deberíamos aprovechar el conocimiento que atesoran, solo tenemos que estar dispuestos a escuchar. La mente de un anciano alberga experiencia, emociones y la sabiduría de toda una vida que deberíamos capitalizar mejor, podría ser una de las claves para el progreso. Por algo se dice que cuando se muere un anciano es como si se quemara una biblioteca.