Usuarios de la ronda y vecinos de Mejostilla piden agilizar una obra que ya dura 10 meses en Cáceres

La Ronda Norte alarga las obras. Desde este lunes está cortado el tramo de la rotonda de la Avenida de Pozo de la Nieve hasta ... la Héroes de Baler en los carriles de subida. Se estima que las labores se alarguen durante todo el mes de agosto. Con esto ya son 10 meses en los que la vía urbana de doble carril y que circunvala la capital lleva sufriendo cortes por los trabajos de la instalación eléctrica que se ejecuta.

Para el tramo descendente se abrirá un carril de dos sentidos. Y, como consecuencia, el paso de peatones que coincide con la zona de comercios de Montesol estará cerrado. Estas labores no han sentado demasiado bien a los vecinos de la barriada de la Mejostilla, quienes llevan desde principios del mes de noviembre afectados por dichos cortes.

Vecinos

Juan Merino, presidente de la Asociación de Vecinos de Gredos sostiene que el mayor problema lo han encontrado los peatones. «En principio iban a ser solo dos pasos los afectados. Y ya de por sí la gente tenía que dar vueltas. Pero luego comenzaron a cortar más y empezaron las quejas sobre todo para llevar a los niños al colegio», explica.

Tras las protestas, el Ayuntamiento decidió poner semáforos portátiles y pasos para que la población no tuviera que dar rodeos. También la Policía Local estuvo presente durante un tiempo para regular el tráfico y esos semáforos temporales.

En Red Eléctrica de España (REE) no hacen una estimación de cuándo acabarán las obras. «Yo solía llevar a mis hijos al colegio andando porque vivo en la zona de Montesol, pero he tenido que coger el coche porque si no tardaba el doble», afirma Almudena Clemente, madre y trabajadora en el colegio Nazaret. El semáforo que se encuentra cercano a la carretera que va a Casar de Cáceres ha sido uno de los más afectados debido a la afluencia de progenitores que iban a llevar a sus hijos a los centros escolares.

«Cuando se hicieron los exámenes de oposición de enfermería, que es algo multitudinario, no llevaron a cabo ningún tipo de medida y cortaron un nuevo tramo avisando con muy poco tiempo de antelación», destaca Toñi García, vecina del barrio.

Otro de los problemas es la peligrosidad que ven algunos conductores a la hora de salir a las rotondas o entrar. Sobre todo «resulta confuso» pues no se sabe si la gente continuará la rotonda o tomará la salida. Teniendo en cuenta que es un carril reversible y están pegados, ello ha dificultado el tráfico también por la velocidad a la que se debe conducir.

Comercio

Los comercios han visto también problemas de clientela y circulación. Mario Gómez tiene un bar-cafetería en la Avenida de Pozo de la Nieve, y sí ha notado una menor afluencia de personas: «Es cierto que los habituales siempre han venido, pero se ha notado en los de paso porque tenían que desviarse demasiado por los cortes». Las explanadas de algunos de los supermercados ubicados en el área de las labores sirvieron como cambio de sentido para vehículos.

También la gasolinera y comercios de comida rápida han sufrido bajadas en sus ventas. «Nos ha afectado alrededor de un 15 por ciento en nuestras ventas», lamenta una de las trabajadoras.

Mencionan sobre todo que les avisaron con antelación de los cortes que se producirían. Ese mismo día, la Policía «llegó para avisar de que cortarían el tráfico en unos diez minutos» y que les «no serían más de dos semanas». A la calle los Halcones aún no hay acceso desde la ronda.

Autobús

La línea que recorre las barriadas del entorno de estas obras, la 8, si ha sufrido una modificación del recorrido.

Desde la empresa Subus señalan que no han recibido quejas de los usuarios del transporte público. «Hemos tenido que dar bastante vueltas y creo que están tardando demasiado en terminar las obras», apunta Jesús Baños, vecino que habitualmente coge el autobús.