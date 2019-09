Los usuarios piden que las medidas se amplíen

La implantación de los carriles a 30 kilómetros por hora compartidos con las bicicletas ha generado ya en la calle opiniones encontradas que oscilan entre las dudas sobre cómo funcionan y el cuestionamiento de su utilidad. Hay sectores que, aunque han recibido estos cambios de manera positiva, consideran que las medidas para mejorar la movilidad urbana en bicicleta deben ampliarse. Es la opinión de Carlos Vivas, promotor de las quedadas Webike FL Cáceres, que se han puesto en marcha este verano para extender el uso de la bicicleta en la ciudad y dar consejos útiles sobre cómo circular a dos ruedas. Vivas es usuario diario de la bici, «yo casi no ando», ilustra. «Este proyecto está bien pero hay que acabarlo y mejorar unos matices». Indica que los 'adelantabicis', el área reservada para que se sitúen las bicicletas en las paradas de los semáforos, deben acompañarse de semáforos específicos para las bicicletas. «Menos es nada, pero no deberíamos quedarnos aquí», estima. Cree que deberían establecerse radares o algún método de control para evitar que en los carriles compartidos los coches vayan a 50 y no se respete al ciclista.

Conductores habituales como los taxistas se cuestionaban ayer la utilidad de este tipo de medidas. «Es querer quedar bien con todo el mundo, no lo vemos solución, las bicis siguen yendo a su aire, esta no es una ciudad de bicicleta, solo salen los fines de semana», indicaba ayer en la parada de la Cruz de los Caídos Francisco Margallo junto con otros compañeros de este gremio.

Campaña informativa

El concejal de Fomento, Andrés Licerán, explicó ayer que cuando se terminen de habilitar y señalizar estos carriles se dará a conocer el funcionamiento de los mismos a través de una campaña informativa tanto para los ciclistas como para los conductores de vehículos. «Con la normativa de circulación se debería saber convivir, pero si se da algún problema intentaremos informar». Se contempla la posibilidad de elaborar una ordenanza para describir el uso de estos nuevos espacios.