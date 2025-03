Los usuarios del IMAS llevan sin catering en Cáceres desde 2023 mientras se firma otro contrato

Manuel M. Núñez Cáceres Miércoles, 14 de febrero 2024, 07:31 Comenta Compartir

El servicio de comidas a domicilio que presta el Ayuntamiento a través del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) a los mayores, personas que ... viven solas o tienen algún tipo de discapacidad permanece suspendido desde hace 44 días. El pasado 31 de diciembre cumplió el contrato con la empresa adjudicataria y todavía no se ha firmado uno nuevo. Esa situación hace que el mínimo de 76 usuarios que están incluidos en este programa se hayan quedado sin cobertura. La nueva licitación está en marcha, pero se ha visto sometida a diferentes contratiempos desde que se abrió el pasado 4 de diciembre. Ello ha obligado a rectificar tanto el anuncio como el pliego de condiciones, por lo que no se ha podido adjudicar. El pasado miércoles día 7 se reunió la mesa municipal de contratación. No hubo adjudicación. Seis empresas aspiran a quedarse con un contrato que está valorado en 200.000 euros.

«El servicio de catering terminó el 31 de diciembre. Ya está en marcha la licitación. Se adjudicará lo antes posible y previsiblemente el servicio se retomará en febrero», responde el equipo de Gobierno local a consultas de HOY sobre este asunto. Su versión es que la situación no es nueva. Es cierto que ya se produjo la suspensión del servicio el año pasado, y al disponer ahora el Consistorio de un presupuesto aprobado, no prorrogado, y estar autorizada ya esa partida en las cuentas municipales se «va a agilizar todo», dice el Ayuntamiento. El programa de catering a domicilio para las personas con menos recursos del IMAS volvió a sorprender con la comunicación de su suspensión en plenas navidades. Se produce porque el contrato en vigor se cumple y la administración aún no ha cerrado la licitación del nuevo. «Los usuarios nos llaman y nos preguntan pero esto no es algo que dependa de nosotros. El servicio solo se retomará cuando el Ayuntamiento adjudique ese contrato», explican en la última adjudicataria, Juan Antonio Cáceres SL. Su servicio concluyó en diciembre. La suya es una de las ofertas presentadas al nuevo concurso. Los servicios de proximidad para la promoción de la autonomía de mayores y dependientes están a la espera de una subvención del Sepad El catering del IMAS ofrece «menús equilibrados a los beneficiarios del mismo, al objeto de que la persona permanezca más tiempo en su entorno habitual, mejorar su calidad de vida, contribuir a proporcionar una alimentación adecuada y prevenir posibles trastornos de salud». En la nueva licitación se contempla que el reparto de comidas sea efectivo el próximo 1 de marzo. Otros servicios El Consistorio tampoco está ofreciendo en estos momentos otro servicio del IMAS. Es el de proximidad dentro del proyecto de promoción a la autonomía para mayores o personas con algún tipo de dependencia. «Sobre los servicios de proximidad (fisioterapia, podología. terapia ocupacional y apoyo psicosocial), se dejaron de prestar también el 31 de diciembre», confirma el Ejecutivo local. El importe de los mismos es de 100.000 euros, sin embargo ni siquiera se ha abierto su contratación a través de una empresa externa. «Como ocurre todos los años, dependen de una subvención del Sepad, que permite que se inicien dichas atenciones a finales del primer semestre del año», aclara el Ayuntamiento. «El resto de servicios se prestan normalmente», concluye. El Ayuntamiento reserva 30.000 euros para la conciliación 30.000 euros es la partida que tiene el Ayuntamiento de Cáceres para favorecer la conciliación familiar, personal y laboral. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ya ha publicado las bases para la concesión de subvenciones de forma directa de tal forma que se facilite «la corresponsabilidad de los miembros de la unidad familiar en el cuidado de menores y familiares». Para ello hay un apoyo económico municipal al mayor gasto que tienen las personas trabajadoras de sectores vulnerables, reseña el Consistorio. Con la convocatoria abierta por el Ayuntamiento se subvenciona la contratación de trabajadores en el servicio de cuidado de menores hasta 14 años mientras los progenitores trabajan o se forman. Además, hay ayudas en guardería, ludoteca, escuela infantil... El margen se amplía hasta los 17 años en caso de tener el menor una discapacidad.

