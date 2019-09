Urbanismo exige a la empresa de la mina que devuelva Valdeflores al estado original Un agente de la Policía Local procede a precintar la zona de los sondeos en febrero de 2018. :: hoy El área municipal de Disciplina Urbanística emite una resolución que obliga a la mercantil a modificar el plan de restauración MANUEL M. NÚÑEZ CÁCERES. Jueves, 26 septiembre 2019, 08:26

Plan de restauración en marcha por las buenas o por las malas. Con acuerdo entre las partes o sin él. El Ayuntamiento exige a la empresa de la mina de litio que devuelva Valdeflores a su estado original. Quiere que el entorno de la Montaña sea el que ya era antes de que Tecnología Extremeña de Litio (TEL), la firma a través de la que opera la australiana Infinity Lithium, abordase sus trabajos de investigación para extraer litio. La restauración del terreno sigue pendiente después que en febrero de 2018 el Consistorio ordenase la paralización, suspensión y precinto de los trabajos a través de una providencia que firmó el entonces concejal de Urbanismo, Valentín Pacheco. Ahora, en una resolución del pasado día 13, el área de Disciplina Urbanística plantea un plan de restauración modificado, al no haberse aceptado el que pretendía ejecutar la empresa por tener deficiencias.

A consultas de este diario, el titular de Urbanismo, José Ramón Bello, detalla que se pretende una restauración de la zona en las debidas condiciones y con los requerimientos exigidos sobre la base de un informe elaborado por los técnicos municipales.

Las opciones de la sociedad, ahora, pasan por acometer el citado plan para devolver Valdeflores a su estado original o exponerse a una ejecución subsidiaria. En ese caso, sería el Ayuntamiento el que se ocuparía con sus propios medios de la restauración de Valdeflores aunque luego pasaría la factura a los promotores de la mina de litio. Tecnología Extremeña del Litio se expone además a una multa. Pese a ello, cuenta con la posibilidad de presentar un primer recurso en el plazo de un mes en vía administrativa o incluso recurrir a los tribunales.

Ante el expediente que abre Urbanismo, desde Infinity Lithium se opta por guardar silencio. Contrasta esta postura con la exposición pública por la que había apostado en los últimos tiempos la mercantil australiana, cuyo primer ejecutivo que ha mantenido contactos y entrevistas con los partidos políticos con el fin de convencerles de las ventajas del proyecto empresarial.

La última comunicación oficial de Infinity es del pasado lunes 23. En ella se destaca «el compromiso con el Medio Ambiente y la generación de riqueza para Extremadura». Asimismo, se alude a la creación de cerca de 200 empleos directos y un millar si se suman los indirectos. La inyección en la economía local, se afirma, rondaría los 900 millones de euros solo en impuestos.

Sin embargo, preguntada por HOY sobre la última resolución municipal, no se pronuncia. Infinity Lithium, a través de su servicio de prensa, descartó hacer ningún comentario. En enero pasado la empresa se había dirigido al Ayuntamiento para que autorizase levantar los precintos existentes y rehabilitar el terreno. No obstante, desde Urbanismo se indicó que la rehabilitación prevista no era la adecuada ya que faltaban aspectos como la ubicación de los sondeos, coordenadas exactas... Técnicos municipales avalaron su documento sobre el precinto en 2018 con detalles sobre la apertura de caminos y modificaciones del terreno sin que hubiera informe de impacto ambiental.

