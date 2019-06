El Hospital Universitario de Cáceres ingresa a 98 pacientes y trata 500 urgencias en una semana El consejero de Sanidad se declara satisfecho con la puesta en marcha porque «no ha habido grandes problemas» EUROPA PRESS CÁCERES. Jueves, 6 junio 2019, 08:55

El Hospital Universitario de Cáceres ha atendido en su primera semana de funcionamiento más de 500 urgencias, ha recibido a 98 personas ingresadas y se han realizado más de 110 pruebas funcionales tras la apertura del servicio de hospitalización, del bloque quirúrgico y de las urgencias, que tuvo lugar el pasado 28 de mayo, con lo que se completó la primera fase del centro.

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, dijo ayer que está «profundamente satisfecho» con el traslado, porque «a pesar de que los recursos económicos han sido finitos», se han incorporado más de 60 enfermeras, unos 44 técnicos de cuidados auxiliares y más de 22 celadores, además de la plantilla que ya trabajaba en el nuevo centro en el que se pasaban algunas consultas especializadas.

«Hemos hecho una gran inversión para que se atienda a la población», recalcó el consejero, que no quiso valorar las reclamaciones de «casos particulares» porque en ellas «juegan criterios clínicos, de sentimientos y de percepciones de urgencias y necesidades de atención», por lo que conminó a las personas que tengan «dudas» en la atención que han recibido a que se dirijan a la Gerencia del Área de Salud de Cáceres y soliciten toda la información que necesiten para aclarar cómo se ha actuado en su caso.

No obstante, mostró «todo el respeto del mundo por esas situaciones que se hayan podido vivir», y aclaró que la apertura de un hospital no es algo que concluya en un día, al igual que pasa en «el traslado de una casa». «Es un proceso dinámico y se irán corrigiendo las dificultades que se vayan teniendo y se le darán las soluciones adecuadas, pero no ha habido grandes problemas en la coordinación de los hospitales», subrayó en declaraciones a los medios antes de asistir en la capital cacereña a una convención sobre cuidados a personas dependientes.

Vergeles aseguró que la apertura de la primera fase del hospital se ha hecho «en el momento adecuado» y «controlando los tiempos electorales» para no hacer electoralismo con el hospital, ya que la primera fase se puso en marcha dos días después de las citas con las urnas del domingo 26 de mayo.

«No hemos querido hacer electoralismo y lo hemos conseguido», indicó Vergeles, quien insistió en que se ha abierto después de que se celebrasen las elecciones autonómicas, al tiempo que agradeció a los profesionales y a los gestores que han hecho posible la apertura del hospital que «era una necesidad para la ciudad de Cáceres y su área de salud».