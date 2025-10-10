Universidades europeas se adhieren a Cáceres 2031

Redacción CÁCERES. Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Nueve universidades europeas, junto con la ciudad de Angers (Francia), han mostrado su apoyo a la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031. Se trata de la Universidad de Angers (Francia), la Universidad de Évora (Portugal), la Universidad de Parma (Italia), la Universidad Tecnológica Atlántica (Irlanda), la Universidad Otto-von-Guericke de Magdeburgo (Alemania), la Universidad de Breslavia (Polonia), la Universidad de Gävle (Suecia) y la Universidad de Oradea (Rumanía), además de la Universidad de Extremadura (UEx).