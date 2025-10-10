HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Universidades europeas se adhieren a Cáceres 2031

Redacción

CÁCERES.

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Nueve universidades europeas, junto con la ciudad de Angers (Francia), han mostrado su apoyo a la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031. Se trata de la Universidad de Angers (Francia), la Universidad de Évora (Portugal), la Universidad de Parma (Italia), la Universidad Tecnológica Atlántica (Irlanda), la Universidad Otto-von-Guericke de Magdeburgo (Alemania), la Universidad de Breslavia (Polonia), la Universidad de Gävle (Suecia) y la Universidad de Oradea (Rumanía), además de la Universidad de Extremadura (UEx).

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez
  2. 2 La dana Alice pone en alerta a Extremadura por lluvia y tormenta
  3. 3

    Los investigadores esperan al volcado de los teléfonos para establecer la relación entre autor y víctima en el crimen de Badajoz
  4. 4

    PP y Vox derogan la Ley de memoria histórica de Extremadura
  5. 5 Nuevo recorte en las nóminas: descubre por qué caerá tu sueldo a partir de 2026
  6. 6

    Extremadura aprueba la creación de la primera universidad privada de la región
  7. 7 Cancelados los dos vuelos de la mañana entre Madrid y Badajoz
  8. 8 La concejala del PP de Plasencia investigada por un delito de odio reconoce ser la autora de algunos de los comentarios
  9. 9

    La Junta reactiva la prolongación de la ronda sur hasta la A-5 por la frontera
  10. 10 Badajoz celebra la creación de la universidad privada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Universidades europeas se adhieren a Cáceres 2031