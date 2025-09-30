HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Universidad Popular oferta 495 plazas para 33 talleres en distintas áreas

Arte, pintura o fotografía son algunas de las disciplinas ofrecidas para un curso que comienza con récord de matrículas

Redacción

CÁCERES.

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

La Universidad Popular (UP) del Ayuntamiento de Cáceres ha presentado su nueva programación de cursos y talleres abiertos para el curso 2025/2026, bajo el lema ‘Aprende, crea, comparte’. Esta primera convocatoria arranca con una cifra récord de 495 plazas (170 de continuidad y 325 de nueva creación), lo que supone triplicar la oferta respecto al curso 2023/24, en el que se ofertaron 159.

La programación incluye un total de 33 talleres, algunos de carácter anual y otros cuatrimestrales, agrupados en diferentes áreas como arte y artesanías, textil, confección y piel, cultura y patrimonio, salud y bienestar, nuevas tecnologías, imagen y sonido, madera, mueble y corcho, entre otros. Además, se dará continuidad a formaciones ya iniciadas, como calzado artesanal, creación literaria, dibujo y pintura o fotografía.

Los cursos se desarrollarán en distintos espacios municipales, como casas de cultura, centros cívicos, el centro de formación CIFE o el edificio Valhondo. Las tasas oscilan entre 16,47 y 98,80 euros, en un único pago.

La concejala de Universidad Popular, Jacobi Ceballos, destacó el compromiso del equipo de Gobierno local por potenciar la Universidad Popular. «Queremos que sea un lugar de encuentro, de aprendizaje y de convivencia, y por eso hemos hecho un esfuerzo para aumentar tanto el número de talleres como de plazas ofertadas», dijo.

