La Universidad de Extremadura descarta tomar medidas contra su profesor Marcos Maynar

«La Universidad de Extremadura no puede llevar a cabo ninguna actuación en tanto en cuanto la fiscalía no concluya la investigación y se esclarezcan ... los hechos acaecidos». Es lo que asegura la UEx en un comunicado, en el que indica que no tomará medidas contra el médico deportivo Marcos Maynar, profesor de la Facultad de Ciencias del Deporte, que el pasado miércoles fue detenido por agentes de la UCO de la Guardia Civil, después de haber registrado su laboratorio de Fisiología en la Facultad. Al principio estaba acusado de cometer tres delitos: pertenencia a una organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico ilegal de medicamentos. Después de pasar la noche en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, la mañana del jueves fue puesto a disposición judicial, junto a un profesor de universidad detenido en Plasencia, acusado de los mismos delitos.

El jueves por la tarde, la titular del Juzgado número 4 de Cáceres decidió dejar en libertad con cargos a los dos profesores, acusándoles solo de un delito: tráfico ilegal de medicamentos. Tienen la obligación de presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, hasta que la jueza que instruye el caso decida si tienen que ser juzgados, o quedan libres de culpa al archivarse el caso.

Marcos Maynar ha vuelto a sus clases en la Universidad asegurando que es inocente.

La Universidad de Extremadura señala en su comunicado que tiene que prevalecer la presunción de inocencia. «Estamos supeditados a la decisión de las autoridades judiciales -afirma-, que serán las que determinen las medidas a seguir por nuestra institución con posterioridad a la investigación judicial. La UEx contribuye y seguiremos contribuyendo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Los abogados de los acusados, los letrados Siro Sánchez Escobero y Ángel Luis Aparicio, han destacado que en los registros efectuados, tanto en el laboratorio de la UEx como en el domicilio particular del profesor que vive en Plasencia, no se han encontrado sustancias dopantes. Aparicio ha señalado que se está investigando la utilización de medicamentos, «que igual son ilegales en España, pero eso no quiere decir que no sean legales en otras partes del mundo». Indica que el profesor de Plasencia, que da clases en una universidad que no es la extremeña, se encarga del tratamiento físico de deportistas no de élite, algunos de sub 23, mientras que Maynar se encarga del tratamiento médico.