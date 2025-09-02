Unidas Podemos rechaza el proyecto de reforma de Virgen de la Montaña

La portavoz del grupo municipal Unidas Podemos (UP), Consuelo López, dijo ayer que su formación rechaza «de plano» el proyecto de reforma de la avenida ... Virgen de la Montaña presentado por el Ayuntamiento de Cáceres, y pidió «un periodo de reflexión en el que la participación ciudadana y la colaboración de las asociaciones conservacionistas tengan un papel fundamental». Avanzó además que el voto de UP cuando el proyecto sea llevado a la comisión pertinente y al pleno correspondiente «será negativo, sin paliativos».

En cuanto al proceso de participación ciudadana abierto hace unas semanas para presentar propuestas sobre el proyecto, López es escéptica. «No falla, agosto es el mes idóneo para que los gobiernos que no creen en la participación, inviten a la ciudadanía a opinar sobre un plan», apuntó la portavoz, quien lamentó que el Gobierno municipal haya dejado ya claro «que cualquier modificación será mínima y no afectará al grueso de modelo ya elegido por los responsables municipales».

En opinión de UP, el diseño elegido «es contrario a las tendencias actuales de urbanismo, enfocadas en la renaturalización de las ciudades para hacer frente al cambio climático». La formación asegura tras esta reforma Virgen de la Montaña «tendrá un aspecto hormigonado similar a Rodríguez Moñino, San Pedro de Alcántara y la calle Viena, con bancos impracticables, escasa sombra y materiales que retienen frío y calor, según la estación del año». Rechazan además que el proyecto no incluya siquiera papeleras o fuentes, lo que a su parecer «pone de manifiesto la escasa concienciación de este equipo de Gobierno frente al uso del espacio público por parte de la ciudadanía».

Unidas Podemos considera además que el elevado coste del proyecto es «un mero lavado de cara que no transforma la ciudad en ninguno de los aspectos que incluye un trabajo de este tipo: suelo, subsuelo y vuelo». En cuanto al suelo, cree que debería renaturalizarse y contemplar la instalación de bancos, fuentes y papeleras. Para el subsuelo, entienden que deberían contemplarse acciones futuras una vez que se va a levantar la avenida de principio a fin, y en cuanto a vuelo, «debería trabajarse, porque sí se puede, el mantenimiento del arbolado actual y cumplir así con la ordenanza municipal del Arbolado Urbano».

Desde la formación animan a las organizaciones medioambientales a que instalen mesas informativas para dar a conocer a la ciudad las consecuencias de este proyecto «demoledor» y, al mismo tiempo, preparar alegaciones fundadas tipo que puedan ser firmadas por las personas interesadas y ser presentadas en plazo al ayuntamiento (hasta el 19 de septiembre).

«Son muchos los casos que demuestran que la unión vecinal puede parar proyectos, como es el caso de Valdeflores, o alcanzar soluciones que mejoren la vida ciudadana», recuerda Consuelo López.