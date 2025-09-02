HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Unidas Podemos rechaza el proyecto de reforma de Virgen de la Montaña

Afirma que se trata de un «despilfarro económico» y es escéptica sobre el proceso de participación abierto

Redacción

CÁCERES.

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:41

La portavoz del grupo municipal Unidas Podemos (UP), Consuelo López, dijo ayer que su formación rechaza «de plano» el proyecto de reforma de la avenida ... Virgen de la Montaña presentado por el Ayuntamiento de Cáceres, y pidió «un periodo de reflexión en el que la participación ciudadana y la colaboración de las asociaciones conservacionistas tengan un papel fundamental». Avanzó además que el voto de UP cuando el proyecto sea llevado a la comisión pertinente y al pleno correspondiente «será negativo, sin paliativos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

