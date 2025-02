Unidas Podemos mantiene sus acuerdos con el PSOE pero pide al alcalde que desconfíe de la mina subterránea en Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Jueves, 23 de junio 2022, 17:52 Comenta Compartir

Nada va a cambiar de momento en la relación política que mantiene en Cáceres el grupo municipal socialista y el de Unidas Podemos, pero esta formación ha pedido este jueves al alcalde que «desconfíe» del proyecto de mina de litio soterrada en Cáceres y que sea «muy riguroso para que todos sepamos que es lo que esta empresa pretende y lo que se va a llevar a cabo», según indicó a la salida de la reunión con Luis Salaya Consuelo López, la portavoz de Unidas Podemos. A la cita también ha acudido la coordinadora autonómica de la formación, Irene de Miguel. «Les hemos pedido que no se crean todo lo que les diga la empresa y que actúen de una forma fiscalizadora».

«No nos fíamos de la empresa, que ya nos mintió en su momento, nos reunimos con ellos, les preguntamos por la mina soterrada y nos dijeron que era técnicamente imposible y económicamente también», ha indicado López, que ha señalado que «de momento no hay mina ni hay proyecto registrado».

Salaya, por su parte, ha apuntado que la relación con Unidas Podemos es «sólida» y ha garantizado la seriedad en la forma de tratar el proceso de la mina. «Tenemos que garantizar que cada paso que se da está contrastado y recomprobado, pero en todo caso se trata de un proyecto nuevo y tenemos que intentar que no nos condicionen las posiciones sobre el proyecto anterior, tenemos que mirar el proyecto con ojos nuevos y entender también que la amenaza de una mina a cielo abierto no es lo mismo que la de una mina subterránea», ha indicado el alcalde, remarcando que el paso que tiene que dar la empresa minera es a renunciar a todos los derechos de la mina a cielo abierto. «Es en lo que estamos ahora, si la empresa renuncia definitivamente al proyecto a cielo abierto nosotros nos creeremos que realmente se está planteando un proyecto subterráneo». Para el alcalde sería un éxito indiscutible de la ciudad. «Hemos peleado mucho para llegar a zanjar un proyecto de una mina a cielo abierto que eso hubiera sido un problema real tan cerca de la ciudad». Salaya ha señalado que se mantienen contactos «técnicos» habitualmente con la empresa de la mina.

Unidas Podemos continuará manteniendo su apoyo a los presupuestos municipales, aunque la reunión de hoy ha servido para manifestar la negativa a esta propuesta. «Se desconocen los detalles para saber que ese proyecto es viable y sostenible», ha indicado De Miguel. «Es muy difícil creerles, parece un proyecto ilusorio, porque dicen que no va a tener gasto de agua, que no va a tener residuos, parece la mina ideal, cuando no existe una mina ideal, las minas no son un caramelo ni un regalo». De Miguel ha subrayado que no se ha impulsado ninguna negativa para que empresas como la de la mina «no actúen de la manera en que han estado actuando, que ha sido con total impunidad».